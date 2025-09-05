Andersen Consulting wzmacnia zdolności w dziedzinie kompleksowych technologii w drodze współpracy z firmą FirstQA Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia zdolności w dziedzinie cyfrowej transformacji i AI, zawierając umowę o współpracy z firmą FirstQA Systems, wiodącym dostawcą usług technologicznych słynącym z wiedzy fachowej w dziedzinie AI na potrzeby biznesu, cyfrowej transformacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Firma FirstQA Systems K.K. z siedzibą w Japonii prowadzi działalność od 2011 roku, świadcząc usługi technologiczne wspierane konsultacjami na rzecz przedsiębiorstw sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500 oraz międzynarodowych korporacji z Azji, Europy i Ameryki Północnej. Firma specjalizuje się w AI, cyfrowej transformacji (wykorzystując platformy ServiceNow, SAP i Salesforce) oraz cyberbezpieczeństwie w zakresie rozwiązań IT i OT. Za pośrednictwem spółki należącej do tej samej grupy, Himitsu Lab Limited, firma FirstQA Systems dostarcza rozwiązania nowej generacji w dziedzinie agentów AI wspomagane HIMITSU8™ Unified Development Framework (UDF)™. Bogata wiedza branżowa firmy umożliwia jej świadczenie usług na rzecz sektora produkcji, przemysłu farmaceutycznego oraz bankowości i finansów.

– Współpraca z Andersen Consulting stanowi krok w kierunku transformacji firmy, z którym wiąże się wiele możliwości – powiedział Naveen MV, dyrektor zarządzający FirstQA Systems K.K. – Za pośrednictwem naszej fabryki startupów, Himitsu Lab Limited, wprowadzamy pionierskie systemy oparte na agentach AI, wykorzystujące poznawczą, rozumującą i kontekstową inteligencję, której zadaniem jest nie tylko automatyzacja, ale również myślenie, dostosowywanie i poprawa podejmowania decyzji w całym przedsiębiorstwie. Współpraca z Andersen Consulting umożliwia nam połączenie tej wiedzy technologicznej ze światowej klasy konsultingiem, aby móc zaoferować organizacjom nowe sposoby doskonalenia działalności i napędzania zrównoważonego rozwoju.

– Nasi klienci coraz szybciej realizują swoje programy cyfrowych działań, dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek dotąd potrzebna jest precyzja, szybkość oraz skalowalna inteligencja – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Współpraca z FirstQA Systems pozwala nam zwiększyć zdolności w zakresie dostarczania nowatorskich rozwiązań w branżach, w których zawiłości idą w parze z koniecznością zapewnienia wysokiej dostępności. Gruntowna znajomość kwestii związanych z AI, cyberbezpieczeństwem i platformami dla przedsiębiorstw w chmurze, jaką może poszczycić się firma, a także jej innowacyjne działania za pomocą fabryki startupów Himitsu Lab pozwalają nam wzmocnić potencjał w zakresie ogólnoświatowych usług konsultacyjnych.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

