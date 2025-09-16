Aker BP zet Cognite Atlas AI™ in voor een AI-gedreven toekomst in exploratie en productie

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Aker BP, een van Europa’s grootste onafhankelijke oliebedrijven, en Cognite, de wereldleider in industriële AI, verdiepen hun strategisch partnerschap door de uitgebreide inzet van Cognite Atlas AI ™. Hierbij wordt gebruikgemaakt van AI-agents om de efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. Deze versterkte samenwerking plaatst Aker BP in de voorhoede van het benutten van agentic AI om belangrijke waarde te creëren en de bedrijfsvoering te transformeren.

