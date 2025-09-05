Andersen Consulting versterkt end-to-end technologische mogelijkheden door samenwerking met FirstQA Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verdiept zijn digitale transformatie- en AI-mogelijkheden door een samenwerkingsovereenkomst met FirstQA Systems, een toonaangevende leverancier van technologische diensten die bekend staat om zijn expertise in zakelijke AI, digitale transformatie en cyberbeveiliging.

FirstQA Systems K.K., met hoofdkantoor in Japan sinds 2011, is een adviesbureau voor technologische diensten dat Fortune 500-bedrijven en multinationals in Azië, Europa en Noord-Amerika ondersteunt. Het bedrijf is gespecialiseerd in AI, digitale transformatie (met behulp van ServiceNow-, SAP- en Salesforce-platformen) en IT- en OT-cybersecurity. Via zijn groepsmaatschappij Himitsu Lab Limited levert FirstQA Systems agentische AI-oplossingen van de volgende generatie, aangestuurd door het HIMITSU8™ Unified Development Framework (UDF)™. De branche-expertise van het bedrijf omvat productie, farmaceutische industrie, bank- en financiële dienstverlening.

"Onze samenwerking met Andersen Consulting is een belangrijke stap voorwaarts in de transformatie van bedrijven," aldus Naveen MV, Managing Director van FirstQA Systems K.K. "Via onze Venture Studio, Himitsu Lab Limited, hebben we pionierswerk verricht met agentische AI-systemen die gebaseerd zijn op cognitieve, redeneer- en contextuele intelligentie – ontworpen om niet alleen te automatiseren, maar ook om te denken, aan te passen en de besluitvorming binnen de hele onderneming te verbeteren. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we deze technologische expertise combineren met consultancy van wereldklasse, waardoor organisaties nieuwe manieren krijgen om hun activiteiten te verbeteren en duurzame groei te stimuleren."

"Naarmate onze klanten hun digitale agenda's versnellen, is de vraag naar precisie, snelheid en schaalbare intelligentie ongekend hoog," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Onze samenwerking met FirstQA Systems versterkt ons vermogen om geavanceerde oplossingen te leveren in sectoren waar complexiteit en hoge beschikbaarheid samenkomen. Hun diepgaande expertise op het gebied van AI, cybersecurity en enterprise cloudplatforms – naast hun innovatieve werk via venture studio Himitsu Lab – versterkt onze wereldwijde adviescapaciteiten."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt dat zich uitstrekt over bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

