Barilla dévoile l’histoire oubliée de Pasticcino, le « premier cuisinier de la Formule 1 »

PARMA, Italie--(BUSINESS WIRE)--Dans les paddocks de Formule 1 des années 70, un simple plat de pâtes Barilla transformait la rivalité en convivialité grâce au chef Pasticcino. C’est cette histoire vraie qui inspire aujourd’hui la nouvelle campagne mondiale de Barilla : Tastes Like Family.

Derrière son surnom affectueux « Pasticcino » se cache Luigi Montanini, un pâtissier originaire de Modène qui s'est retrouvé, tout à fait par hasard, à cuisiner pour le monde de la Formule 1. Avec deux brûleurs, quelques casseroles et une boîte de pâtes Barilla, il servait bien plus que des repas : il créait « des moments de calme et de convivialité » dans un univers où la rivalité était reine. Sur des capots ou des tables pliantes, ses assiettes fumaient, réchauffant aussi bien les mains des mécaniciens que le cœur des pilotes.

Une histoire qui inspire Barilla

C’est cette véritable histoire qui inspire la nouvelle campagne mondiale de Barilla, Tastes Like Family. « Chez Barilla, nous avons toujours pensé que les pâtes sont bien plus qu’un simple aliment : elles créent de la proximité, où que vous soyez », explique Ilaria Lodigiani, directrice de la catégorie et du marketing. « L’histoire de Pasticcino incarne cette italianité : même au beau milieu d’un paddock, un plat de pâtes peut transformer des étrangers en famille. »

La convivialité des repas improvisés

Aux débuts de la Formule 1, l’hospitalité se limitait à quelques sandwichs froids, jusqu’à ce que Pasticcino apporte chaleur et convivialité en servant ses pâtes improvisées dans les paddocks. Entre deux courses, mécaniciens, ingénieurs, pilotes s’asseyaient, discutaient, riaient. Pendant quelques minutes, la compétition disparaissait, remplacée par quelque chose de profondément humain : la proximité.

« La Formule 1 a toujours été un monde de rivalité et de compétition », rappelle Paolo Barilla, vice-président du groupe et ancien pilote. « Mais au-delà de cela, il y a de la place pour l’amitié. Une simple assiette de pâtes pouvait faire que les gens se sentent chez eux, même loin de chez eux. »

Propulsé dans le monde du Grand Prix en 1979, sans un mot d’anglais ou d’espagnol, Pasticcino a improvisé. Il cuisinait pour tous, avec ce qu’il trouvait. Peu importait le décor, la recette italienne pour se sentir en famille tenait en trois mots : simplicité, chaleur, partage. « Ils venaient chez moi comme chez leur mère », se souvient-il. « Pendant un moment, la piste, la rivalité, tout disparaissait. Il ne restait qu’une assiette de pâtes et les rires d’un moment partagé. »

Une campagne mondiale autour du partage

Ces déjeuners improvisés sont aujourd’hui l’âme de Tastes Like Family, la nouvelle campagne mondiale de Barilla, qui célèbre la beauté des rituels quotidiens et le pouvoir intemporel d’un repas en commun. Entreprise familiale née à Parme, Barilla porte l’idée que chaque plat est une promesse transmise de génération en génération. Avec Tastes Like Family, la marque rappelle que le lien le plus fort naît souvent d’un geste simple : partager la même table.

Pour plus d'informations, veuillez consulter ce lien.