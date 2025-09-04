Grid Dynamics e Temporal Technologies annunciano una nuova piattaforma di Agentic AI per guidare l'innovazione aziendale
Punti salienti:
- La nuova Temporal Agentic AI Platform di Grid Dynamics offre alle aziende una robusta soluzione per costruire, distribuire e gestire migliaia di agenti IA e flussi di lavoro all'avanguardia.
- La piattaforma, creata in collaborazione con Temporal Technologies, affronta le sfide critiche poste dall'AI aziendale offrendo migliore affidabilità, tolleranza degli errori e osservabilità completa per applicazioni AI complesse e a lungo termine.
- Utilizzando le solide funzionalità di esecuzione di Temporal, la nuova piattaforma permette a grandi aziende di accelerare l'adozione dell'AI e di automatizzare i processi più complessi grazie a metodi agentici.
SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un fornitore di spicco di consulenza tecnologica, progettazione di piattaforme e prodotti, intelligenza artificiale e servizi di digital engagement, oggi ha annunciato il lancio della sua Temporal Agentic AI Platform, sviluppata in collaborazione con Temporal Technologies.
