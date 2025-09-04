-

Grid Dynamics e Temporal Technologies annunciano una nuova piattaforma di Agentic AI per guidare l'innovazione aziendale

Punti salienti:

  • La nuova Temporal Agentic AI Platform di Grid Dynamics offre alle aziende una robusta soluzione per costruire, distribuire e gestire migliaia di agenti IA e flussi di lavoro all'avanguardia.
  • La piattaforma, creata in collaborazione con Temporal Technologies, affronta le sfide critiche poste dall'AI aziendale offrendo migliore affidabilità, tolleranza degli errori e osservabilità completa per applicazioni AI complesse e a lungo termine.
  • Utilizzando le solide funzionalità di esecuzione di Temporal, la nuova piattaforma permette a grandi aziende di accelerare l'adozione dell'AI e di automatizzare i processi più complessi grazie a metodi agentici.

SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un fornitore di spicco di consulenza tecnologica, progettazione di piattaforme e prodotti, intelligenza artificiale e servizi di digital engagement, oggi ha annunciato il lancio della sua Temporal Agentic AI Platform, sviluppata in collaborazione con Temporal Technologies.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media:

Grid Dynamics
Cary Savas
+1 (650) 523 5000
csavas@griddynamics.com

Temporal Technologies
Allanah Hughes
allanah@temporal.io

