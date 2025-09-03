-

IQM Quantum Computers在B轮融资中获超3亿美元，由美国投资方Ten Eleven Ventures领投，Tesi鼎力支持

  • 这是欧洲乃至美国以外地区量子领域有史以来规模最大的B轮融资。1
  • 随着量子计算逐步迈向更广泛的生产应用，这笔资金将加速IQM在美国及其他全球市场的增长轨迹。
  • 这笔资金还将推进IQM的纠错技术发展路线图。

IQM联合首席执行官兼联合创始人Jan Goetz强调了此次声明的重要性，他指出这笔资金将加速公司在美国及其他全球市场的扩张，同时推动其量子纠错技术的发展路线图。

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全栈超导量子计算机领域的全球领导者IQM Quantum Computers今天宣布已获得3.2亿美元（2.75亿欧元）的风险投资，从而使其迄今为止的总融资额达到6亿美元。

本轮B轮融资由专注于网络安全的投资公司Ten Eleven Ventures领投，该公司是IQM的首个美国投资方，现有的芬兰风险投资和私募股权公司Tesi也加大了投资力度。参与此次融资的一些新老投资方还包括养老基金Elo Mutual Pension Insurance和Varma Mutual Pension Insurance、战略投资公司Schwarz Group和Winbond Electronics Corporation，以及主权财富基金EIC和Bayern Kapital。

“本轮融资将推动公司发展，加速推进从数千到数百万量子比特的纠错系统技术路线图。同时，我们将依托极具吸引力的本地部署量子计算机解决方案及近期宣布的云服务升级，着力拓展美国及其他全球市场业务，”IQM Quantum Computers联合创始人兼联合首席执行官Jan Goetz博士表示，“Ten Eleven作为我们首个美国投资方的加入，对IQM而言具有催化意义。在美国找到一个能够帮助我们扩大技术规模，为合作伙伴和客户创造价值的合适的风险投资伙伴至关重要。Ten Eleven在引导企业成为行业领导者方面拥有卓越的业绩记录，且其愿景与我们高度契合，从而促成了此次天作之合。”

此次B轮融资将助力IQM拓展其商业影响力，并在全球范围内扩展其数据中心基础设施和装配线。这笔额外资金在巩固IQM的欧洲领先地位的同时，还将增强其在美国市场的实力，并进一步进入全球主要市场，以满足客户对IQM产品与日俱增的需求。对IQM芬兰芯片制造工厂的进一步投资还将用于支援研发工作，以期在近期实现容错量子计算。先进的晶圆厂产能将助力实现向百万量子比特扩展的目标，并同时减少和纠正量子误差。

“数十年来，我们一直致力于帮助投资组合公司扩大规模，深谙如何与高瞻远瞩、不断突破创新界限的全球团队合作。网络安全与量子技术之间的关系不断发展，拥有共同的利益相关者群体。这种重叠使我们能够为IQM团队提供高价值的咨询、资金和人脉资源，”Ten Eleven Ventures联合创始人兼管理普通合伙人Alex Doll表示，“此次投资体现了Ten Eleven的理念：与处于量子时代前沿的公司合作，对于安全计算的未来至关重要。”作为此次融资的一环，Alex Doll将加入IQM董事会。

“Tesi一直以来作为IQM的投资方，我们有幸见证了其成为全球领导者的历程。多年来，IQM在技术路线图、生产能力和客户交付方面取得了长足进步，从而使其在竞争中脱颖而出。Tesi经过投资策略调整，我们很高兴能够大幅增加投资，以支持IQM下一阶段的增长之旅。”Tesi风险投资与增长投资总监 Juha Lehtola表示。

Goldman Sachs International担任IQM B轮融资的独家配售代理。

关于IQM Quantum Computers：

IQM是超导量子计算机领域的全球领导者。IQM提供本地全栈量子计算机以及一个可访问其计算机的云平台。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，它们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有300多名员工，总部位于芬兰，在法国、德国、意大利、日本、波兰、西班牙、新加坡、韩国和美国等世界各地设有分支机构。

关于Ten Eleven Ventures：

Ten Eleven Ventures是全球首家专注于网络安全领域、不拘阶段的投资机构。该公司致力于发掘、投资并培育顶尖网络安全企业，以满足关键数字安全需求，凭借其团队、网络及经验助力企业成功发展。自创立以来，Ten Eleven Ventures已募集逾10亿美元资金，在全球范围内完成60余项网络安全投资，涵盖不同发展阶段的企业，包括KnowBe4、Darktrace、Axis Security、Twistlock、Verodin、Cylance及Ping Identity等。了解更多信息，请访问：1011vc.com

关于Tesi：

Tesi（官方名称为Finnish Industry Investment Ltd）是一家国有、市场导向的投资公司，其投资领域涵盖风险投资基金与私募股权基金，同时直接投资于芬兰初创企业、成长型企业以及新兴工业规模企业。

1 根据CrunchBase的数据

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系：
电子邮件：press@meetiqm.com
手机：+358504790845
www.meetiqm.com

