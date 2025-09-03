iBASIS acquisisce gli asset globali wholesale voce, IPX e di messaggistica di Telstra International e sigla un accordo a lungo termine per la fornitura di questi servizi
- L'azienda amplia l'impronta internazionale con una maggior presenza nell'Asia-Pacifico
- Rafforza la propria posizione di partner privilegiato degli operatori mobili nazionali di primo livello
- Contribuisce al progresso del mercato internazionale telecom wholesale
- iBASIS accelera la propria traiettoria di crescita
PARIGI e SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, fornitore leader di soluzioni di comunicazione per gli operatori e gli attori del comparto digitale di tutto il mondo, oggi ha annunciato la sigla di un accordo di acquisto e vendita di attivi (APA) con Telstra per l'acquisizione dei contratti wholesale dei clienti voce, mobile e messaggistica di Telstra International.
La transazione, soggetta alle autorizzazioni di legge, costituisce un'importante espansione della portata commerciale, dell'impronta geografica e del portafoglio clienti di iBASIS in tutta la regione dell'Asia-Pacifico, con una presenza rafforzata a Hong Kong e a Singapore e il debutto in Australia e Nuova Zelanda.
