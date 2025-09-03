-

iBASIS acquisisce gli asset globali wholesale voce, IPX e di messaggistica di Telstra International e sigla un accordo a lungo termine per la fornitura di questi servizi

  • L'azienda amplia l'impronta internazionale con una maggior presenza nell'Asia-Pacifico
  • Rafforza la propria posizione di partner privilegiato degli operatori mobili nazionali di primo livello
  • Contribuisce al progresso del mercato internazionale telecom wholesale
  • iBASIS accelera la propria traiettoria di crescita
original From left to right: Roary Stasko, CEO, Telstra International; Patrick George, CEO, iBASIS

From left to right: Roary Stasko, CEO, Telstra International; Patrick George, CEO, iBASIS

PARIGI e SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, fornitore leader di soluzioni di comunicazione per gli operatori e gli attori del comparto digitale di tutto il mondo, oggi ha annunciato la sigla di un accordo di acquisto e vendita di attivi (APA) con Telstra per l'acquisizione dei contratti wholesale dei clienti voce, mobile e messaggistica di Telstra International.

La transazione, soggetta alle autorizzazioni di legge, costituisce un'importante espansione della portata commerciale, dell'impronta geografica e del portafoglio clienti di iBASIS in tutta la regione dell'Asia-Pacifico, con una presenza rafforzata a Hong Kong e a Singapore e il debutto in Australia e Nuova Zelanda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media
Jason McGee-Abe
26FIVE Global Lab
iBASIS@26FIVE.com
+44 7970 237682

Industry:

iBASIS

Details
Headquarters: Lexington, MA
CEO: Patrick George
Employees: 400
Organization: PRI
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Japanese

Contacts

Contatto con i media
Jason McGee-Abe
26FIVE Global Lab
iBASIS@26FIVE.com
+44 7970 237682

More News From iBASIS

Riassunto: iBASIS si aggiudica un nuovo accordo quadriennale di servizi internazionali per SFR

LEXINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, fornitore leader di soluzioni per le comunicazioni destinate agli operatori e agli attori digitali a livello mondiale, e SFR, per importanza il secondo operatore francese di telecomunicazioni, oggi annunciano il rinnovo della collaborazione tra le due aziende in materia di servizi internazionali vocali e mobili. Questo accordo a lungo termine, focalizzato sulla fornitura a SFR di maggiori economie di scala e di una rete, di sistemi e di una cap...

Riassunto: Altice Dominicana e iBASIS rinnovano l'accordo di outsourcing per i servizi vocali internazionali

LEXINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, il fornitore leader di soluzioni di comunicazione per gli operatori e gli attori digitali a livello mondiale, e Altice Dominicana, una delle reti mobili leader in Repubblica Dominicana, hanno annunciato oggi il rinnovo del loro contratto di outsourcing per i servizi vocali. Dal momento della sua vendita da parte di Altice nel 2018, iBASIS e il suo team globale si sono dedicati a offrire ad Altice Dominicana i migliori servizi della categoria, s...

Riassunto: MEO e iBASIS espandono la partnership globale riguardante i servizi mobili e voce

LEXINGTON, Massachussets--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per comunicazioni per operatori e player digitali, e MEO, la principale società di telecomunicazioni portoghese, attraverso il suo business Altice Wholesale Solutions, hanno rinnovato l’accordo di esternalizzazione che le fa partner preferito per servizi mobili e voce internazionali. La partnership strategica è stata ampliata per includere servizi mobili 5G e sms in uscita internazionali. Inoltre iBAS...
Back to Newsroom