-

Rapid Medical™ dépasse les 1 000 interventions avec DRIVEWIRE™ 24 en Amérique du Nord et s'étend en Europe avec l'approbation du MDR

Les performances cliniques et la forte demande des médecins favorisent l’adoption rapide et l’approbation mondiale de la technologie d’accès de nouvelle génération

With a deflectable tip controlled by a proximal handle, DRIVEWIRE™ 24 enables operators to steer in real time — reaching tortuous anatomy directly, reducing wire exchanges, and supporting catheters more effectively to improve efficiency in complex neurovascular procedures.

SOUTHLAKE, Texas et MARSEILLE, France--(BUSINESS WIRE)--Rapid Medical™, développeur leader de dispositifs endovasculaires actifs, annonce que son fil-guide orientable DRIVEWIRE™ 24 a été utilisé au cours de plus de 1 000 interventions neurovasculaires en Amérique du Nord lors d'un lancement commercial limité en début d'année. La société a également annoncé l'obtention du marquage CE conformément au Règlement européen relatifs aux dispositifs médicaux (MDR), présenté lors de la réunion annuelle de l'ESMINT de 2025.

« D'après mon expérience, le fil offre une combinaison unique de précision et de soutien que les technologies conventionnelles ne permettaient tout simplement pas », a déclaré le Dr Erez Nossek, neurochirurgien au NYU Langone, à New York. « C'est devenu un outil fiable qui nous permet d'appréhender n'importe quelle anatomie avec plus d'efficacité et de rapidité ».

Premier fil-guide orientable de 0,024 pouces, DRIVEWIRE est rapidement devenu une technologie de référence pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, les anévrismes et autres pathologies neurovasculaires complexes. Grâce à son extrémité réglable mécaniquement, les médecins peuvent configurer et orienter le fil en temps réel, permettant ainsi un accès plus rapide et plus fiable aux vaisseaux distaux, minimisant les échanges de fil et assurant un support de cathéter robuste. Une analyse multicentrique nord-américaine portant sur 176 interventions a montré que le dispositif a atteint le site cible dans 94 % des cas, sans complications liées au dispositif.

Les cliniciens européens se préparent désormais à l'adopter. Après avoir suivi une formation sur le produit, le Dr Hozan Radhi, médecin interventionniste à l'hôpital universitaire d'Örebro, en Suède, a déclaré : « Il est évident que cette technologie peut accélérer nos interventions de manière exponentielle. La possibilité de contrôler l'embout en temps réel ouvre de nouvelles possibilités d'accès, de précision et d'assistance. Je suis impatient de l'intégrer à ma pratique quotidienne et je suis convaincu qu'elle transformera considérablement notre approche des cas quotidiens ».

À propos de Rapid Medical

Rapid Medical élargit le champ des possibles en matière de traitement neurovasculaire grâce au développement des dispositifs interventionnels innovants pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques. À l'aide de techniques de fabrication exclusives, les produits Rapid Medical sont réglables à distance et entièrement visibles. Cela permet aux médecins de réagir en temps réel à l'anatomie et d'adapter la démarche à chaque patient pour obtenir de meilleurs résultats opératoires.TIGERTRIEVER™ 13, 17, et 21, COMANECI™, COLUMBUS™/DRIVEWIRE 14, et DRIVEWIRE™ 24 bénéficient du marquage CE et de l'approbation de la FDA. TIGERTRIEVER XL et 25 bénéficient également du marquage CE. Vous trouverez plus d'informations à l'adresse suivante www.rapid-medical.com.

Contacts

Ronen Eckhouse
+972-72-2503331
ronen@rapid-medical.com

Industry:

Rapid Medical

