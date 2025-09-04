-

Andersen Consulting透過與FirstQA Systems合作強化端對端技術能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與FirstQA Systems簽署合作協議深化其數位化轉型和AI能力。FirstQA Systems是首屈一指的技術服務提供者，以其在商業AI、數位化轉型和網路安全領域的專業知識而著稱。

自2011年總部設立於日本以來，FirstQA Systems K.K.一直是以顧問為導向的技術服務公司，為亞洲、歐洲和北美的《財星》500大企業及跨國企業提供支援。該公司專精於AI、數位化轉型（借助ServiceNow、SAP和Salesforce平台）以及IT與OT網路安全。透過集團公司Himitsu Lab Limited，FirstQA Systems憑藉HIMITSU8™統一開發架構(UDF)™提供下一代代理AI解決方案。該公司的產業專長涵蓋製造業、製藥業以及銀行和金融服務領域。

FirstQA Systems K.K.董事總經理Naveen MV表示：「與Andersen Consulting的合作代表我們在企業轉型領域邁出令人振奮的步伐。透過我們的創業工作室Himitsu Lab Limited，我們已率先開發出以認知、推理和情境智慧為基礎的代理AI系統——其設計不僅旨在實現自動化，更致力於在企業範圍內進行思考、自我調整並提升決策能力。與Andersen Consulting的合作使我們能夠將這項技術專長與世界一流的顧問服務相結合，為組織提供強化營運和推動永續成長的新路徑。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「隨著客戶加快推進數位化議程，市場對精準性、速度和可擴展智慧的需求達到了前所未見的高度。我們與FirstQA Systems的合作強化了我們在複雜性和高可用性需求並存的產業中提供尖端解決方案的能力。其在AI、網路安全和企業雲端平台領域的深厚專長以及透過創業工作室Himitsu Lab展開的創新工作，強化了我們的全球顧問能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

