Lenovo se adentra en el mundo del karting y se convierte en el principal patrocinador del equipo Lenovo Kalì Kart Team

  • Lenovo y Gruppo CRG, propietaria de la marca Kalì Kart, acaban de firmar una alianza tecnológica para varios años con el objetivo de mejorar la producción de karts y aumentar su rendimiento en pista.
  • La tecnología, soluciones y servicios mejorados con IA de Lenovo se implementarán en toda la organización, desde la dirección hasta los departamentos de ingeniería y los pilotos, siendo el motor de todas las funciones clave, tanto en la pista como en la sede central.
  • También se pondrá en marcha la Lenovo Kart Academy para fomentar el desarrollo de la siguiente generación de talentos automovilísticos.
original

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--Lenovo y Gruppo CRG acaban de anunciar una alianza plurianual con la que la potencia tecnológica mundial se convertirá en socio tecnológico de Gruppo CRG, ampliando así las capacidades técnicas de la organización mediante la telemetría avanzada y el análisis de datos, además de optimizar la producción de karts en la sede central.

Chiara Degradi, cdegradi@lenovo.com

Lenovo

Chiara Degradi, cdegradi@lenovo.com

