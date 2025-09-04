Lenovo se adentra en el mundo del karting y se convierte en el principal patrocinador del equipo Lenovo Kalì Kart Team

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--Lenovo y Gruppo CRG acaban de anunciar una alianza plurianual con la que la potencia tecnológica mundial se convertirá en socio tecnológico de Gruppo CRG, ampliando así las capacidades técnicas de la organización mediante la telemetría avanzada y el análisis de datos, además de optimizar la producción de karts en la sede central.

