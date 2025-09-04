Ondo Finance en Alpaca werken samen om US-aandelen en ETF's te tokeniseren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde, Ondo Finance, een leider in financiële innovatie gebaseerd op blockchain en getokeniseerde activa uit het echte leven, de lancering aan van Ondo Global Markets, hun platform voor getokeniseerde US aandelen en ETF's. De werking van dit platform is gebaseerd op een strategische integratie met Alpaca, een self-clearing makelaar-dealer en brokerage-infrastructuur-API voor aandelen, ETF's en het verhandelen van opties, evenals crypto.

Volgens een rapport van McKinsey kan de kapitalisatie van de getokeniseerde markt tegen 2030 in uiteenlopende activaklassen oplopen tot om en bij $2 biljoen. Deze verwachte stijging in de vraag naar getokeniseerde activa op de markt, zoals US aandelen en ETF's, komt er nu wereldwijde investeerders voortdurend het hoofd moeten bieden aan barrières, waaronder strikte regels voor markttoegang, hoge minima en omslachtige afhandelingsprocessen.

