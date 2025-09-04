Andersen Consulting通过与FirstQA Systems合作强化端到端技术能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与FirstQA Systems签署合作协议深化其数字化转型和AI能力。FirstQA Systems是一家领先的技术服务提供商，以其在商业AI、数字化转型和网络安全领域的专业知识而著称。

自2011年总部设立于日本以来，FirstQA Systems K.K.作为以咨询为导向的技术服务公司，为亚洲、欧洲和北美的《财富》500强企业及跨国公司提供支持。该公司专精于AI、数字化转型（借助ServiceNow、SAP和Salesforce平台）以及IT与OT网络安全。通过集团公司Himitsu Lab Limited，FirstQA Systems依托HIMITSU8™统一开发框架(UDF)™提供下一代智能体AI解决方案。该公司的行业专长覆盖制造业、制药业以及银行和金融服务领域。

FirstQA Systems K.K.董事总经理Naveen MV表示：“与Andersen Consulting的合作标志着我们在企业转型领域迈出激动人心的步伐。通过我们的创业工作室Himitsu Lab Limited，我们已率先开发出基于认知、推理和上下文智能的智能体AI系统——其设计不仅旨在实现自动化，更致力于在企业范围内进行思考、自适应并提升决策能力。与Andersen Consulting的合作使我们能够将这项技术专长与世界级咨询服务相结合，为组织提供优化运营和推动可持续增长的新路径。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“随着客户加速推进数字化议程，市场对精准性、速度和可扩展智能的需求达到了前所未有的高度。我们与FirstQA Systems的合作增强了我们在复杂性和高可用性需求并存的行业中提供前沿解决方案的能力。其在AI、网络安全和企业云平台领域的深厚专长以及通过创业工作室Himitsu Lab开展的创新工作，强化了我们的全球咨询能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。