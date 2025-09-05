Andersen Consulting fortalece las capacidades tecnológicas integrales a través de la colaboración con FirstQA Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting añade profundidad a su transformación digital y capacidades de IA a través de un Acuerdo de Colaboración con FirstQA Systems, proveedor líder de servicios tecnológicos conocido por su experiencia en IA empresarial, transformación digital y ciberseguridad.

Con sede en Japón desde 2011, FirstQA Systems K.K. es una firma de servicios tecnológicos líder en consultoría que brinda servicios a empresas de Fortune 500 y compañías multinacionales en Asia, Europa y Norteamérica. La firma se especializa en IA, transformación digital (utiliza las plataformas ServiceNow, SAP y Salesforce), y ciberseguridad de TI y TO. A través de su empresa del grupo, Himitsu Lab Limited, FirstQA Systems brinda soluciones de IA Agéntica de próxima generación impulsadas por HIMITSU8™ Unified Development Framework (UDF)™. La experiencia de la empresa en el sector abarca la fabricación, los productos farmacéuticos y los servicios bancarios y financieros.

"Nuestra colaboración con Andersen Consulting representa un extraordinario avance hacia la transformación empresarial", manifestó Naveen MV, director gerente de FirstQA Systems K.K. "A través de nuestro estudio de riesgo, Himitsu Lab Limited, hemos sido pioneros en cuanto a sistemas de IA Agéntica basados en la inteligencia cognitiva, el razonamiento y la inteligencia contextual, que se diseñaron no sólo para automatizar, sino también para pensar, adoptar y elevar la toma de decisiones en toda la empresa. Colaborar con Andersen Consulting nos permite combinar esta experiencia tecnológica con consultoría de primer nivel, ofreciendo a las organizaciones nuevas formas de mejorar sus operaciones e impulsar el crecimiento sostenible”.

"Mientras nuestros clientes aceleran su agenda digital, la demanda de precisión, velocidad e inteligencia escalable está en su punto más alto", comentó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. "Nuestra colaboración con FirstQA Systems mejora nuestra capacidad para brindar soluciones de vanguardia en industrias donde convergen la complejidad y la disponibilidad alta. Su amplia experiencia en IA, ciberseguridad y plataformas en la nube empresarial, junto con su trabajo innovador a través del estudio de riesgo Himitsu Lab— fortalece nuestras capacidades de consultoría global”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofrecemos servicios de consultoría, fiscales, legales, de valoración, movilidad global y asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que brinda soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.