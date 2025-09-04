百奥赛图与默克签署协议，推进抗体偶联脂质递送解决方案

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（百奥赛图，股票代码：02315.HK），一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，与全球领先的科技公司默克（Merck）已签署一项抗体选择权的评估协议，推进开发应用于核酸药物的抗体偶联脂质递送解决方案，例如抗体偶联脂质纳米颗粒（LNP）。

根据协议条款，百奥赛图将提供基于其RenMice®平台自主开发的全人抗体，由默克评估将其用于抗体偶联LNP制剂服务的可行性。默克被授予获取选中抗体资产权益的独家选择权，百奥赛图有权获得相应的费用付款及销售分成和再许可分成。

百奥赛图董事长及CEO沈月雷博士表示：“我们很高兴再次与默克携手，探索抗体偶联脂质递送系统的潜力。这一合作不仅彰显了我们全人抗体平台的多样性，也展现了全人抗体在传统疗法之外的广阔应用前景。我们希望通过百奥赛图在抗体发现方面的专业能力，结合默克在LNP领域的深厚积累，加速下一代核酸递送解决方案的开发。”

德国默克执行总监、药物递送创新负责人Kahina Lang博士表示：“此次合作将强化默克在基于LNP的递送解决方案领域的领先优势。结合我们在抗体偶联LNP领域的技术创新，我们将能够进一步提高靶向递送系统的精度。我们的客户将获得更全面多元的递送服务和解决方案。”

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR mimicTM）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起超100万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2025年6月30日，百奥赛图已签署了约280项药物合作开发/授权/转让协议，并与包括多家MNC在内的企业达成了50多个靶点项目RenMice®平台授权开发合作，多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山、圣地亚哥）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://biocytogen.com.cn/。

关于默克

默克是一家全球领先的科技公司，专注于生命科学、医药健康和电子科技三大领域。全球有超62,000名员工服务于默克，通过创造更加愉悦和可持续性的生活方式，为数百万人的生活带来积极的影响。2024年，默克在65个国家/地区的总销售额达212亿欧元。科学探索和负责任的企业精神一直是默克科技进步的关键，也是默克自1668年以来永葆活力的秘诀。默克家族作为公司的创始者至今仍持有默克大部分的股份，我们在全球都叫“默克”，仅美国和加拿大例外。默克的三大领域：医药健康、生命科学及电子科技在这两个国家分别称之为“EMD Serono”、“MilliporeSigma”和“EMD Electronics”。默克在中国已经有90余年发展历史，目前拥有近4,500名员工，在北京、上海、无锡、苏州、南通、香港等地拥有21家注册公司。