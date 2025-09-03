iBASIS adquiere los activos mayoristas de voz, IPX y mensajería de Telstra International y firma un acuerdo a largo plazo para prestar estos servicios

PARÍS y SÍDNEY--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, proveedor líder de soluciones de comunicaciones para operadores y participantes del sector digital de todo el mundo, anunció hoy la firma de un acuerdo de compraventa de activos (APA, por sus siglas en inglés) con Telstra para adquirir los contratos mayoristas de voz, telefonía móvil y mensajería de Telstra International.

La transacción, que está sujeta a las aprobaciones reglamentarias, representa una importante expansión de la escala comercial, el alcance geográfico y la cartera de clientes de iBASIS en toda la región de Asia Pacífico. De hecho, refuerza su presencia en Hong Kong y Singapur, y establece su presencia en Australia y Nueva Zelanda. Además, iBASIS obtendrá los derechos exclusivos para los servicios internacionales mayoristas de voz de Digicel Pacific, parte de la cartera de Telstra International, que abarca Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Samoa, Tonga, Vanuatu y Nauru.

Esta operación refuerza aún más el posicionamiento de iBASIS como socio preferido de los operadores nacionales de primer nivel para servicios mayoristas internacionales y como consolidador del mercado mayorista internacional.

“Esta asociación a largo plazo con iBASIS ofrece una oportunidad estratégica para fortalecer nuestra capacidad de competir a nivel mundial. Además, garantiza la continuidad y la calidad para nuestros clientes internacionales de voz. Tenemos plena confianza en que iBASIS proporcionará una continuidad sin interrupciones a nuestros clientes mayoristas y minoristas, respaldada por su probada trayectoria en la prestación de servicios y su experiencia global”, declaró Roary Stasko, director ejecutivo de Telstra International.

“Estamos muy orgullosos de asociarnos con Telstra. Esto marca un hito importante en la estrategia de consolidación continua de iBASIS”, señaló Patrick George, director ejecutivo de iBASIS. “Esta transacción acelera nuestra trayectoria de crecimiento y refuerza la posición de liderazgo única que ostentamos como actor mayorista global. Valida la relevancia de nuestro modelo como especialista independiente en comunicaciones mayoristas globales, basado en plataformas móviles y de voz de alto rendimiento, y amplía nuestro alcance y presencia en la región APAC”.

La transacción implica la transferencia de contratos de clientes de alto valor y un equipo internacional de profesionales comerciales y operativos con amplia experiencia. iBASIS se compromete a garantizar una transición fluida con una calidad de servicio ininterrumpida para todos los clientes. Las relaciones con los clientes actuales se mantendrán intactas y contarán con todo el apoyo necesario durante todo el proceso de integración.

La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y se prevé que se cierre antes de finales de 2025. Dohan Advisory ha actuado como asesor financiero de iBASIS en relación con la operación.

Acerca de iBASIS

iBASIS es el proveedor líder de soluciones de comunicaciones con el que los operadores y participantes del sector digital de todo el mundo pueden rendir y transformarse. iBASIS es el primer especialista independiente en comunicaciones y proveedor de intercambio de tráfico basado en IP (IPX) de primer nivel con más de 800 destinos LTE. En la actualidad, iBASIS presta servicio a más de 1000 clientes en 28 ubicaciones de todo el mundo. iBASIS optimiza la conectividad, la calidad y la seguridad a nivel mundial para que los clientes obtengan un alto rendimiento en voz, mensajería SMS A2P, datos móviles, roaming 5G e IoT.

Acerca de Telstra International

Telstra International es un socio de confianza en infraestructura digital y conectividad en la región de Asia Pacífico y la división internacional de Telstra, una empresa líder en telecomunicaciones y tecnología con una orgullosa herencia australiana. Telstra International ofrece soluciones de conectividad seguras y resilientes para satisfacer las crecientes necesidades de miles de clientes tecnológicos, empresariales y mayoristas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.