Grid Dynamics y Temporal Technologies presentan una nueva plataforma de inteligencia artificial para impulsar la innovación empresarial

SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un proveedor líder de servicios de consultoría tecnológica, ingeniería de plataformas y productos, IA y compromiso digital, acaba de anunciar el lanzamiento de Temporal Agentic AI Platform, desarrollada en colaboración con Temporal Technologies.

