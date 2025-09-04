BTG Bioliquids et NanosTech s'associent pour fournir une solution complète de biocarburants avancés

ENSCHEDÉ, Pays-Bas et CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--BTG Bioliquids BV (BTL), leader néerlandais dans le domaine de la technologie de pyrolyse rapide, et NanosTech Technology & Innovations Ltd. (NanosTech), société canadienne spécialisée dans le développement et la fabrication de catalyseurs, ont signé un mémorandum d'entente (MOU) afin de fournir une solution entièrement intégrée pour la production de biocarburants avancés prêts à l'emploi.

Ce partenariat combine la technologie éprouvée de pyrolyse rapide de BTL, qui transforme la biomasse durable en bio-huile, avec la plateforme Aquaprocessing (AQP) exclusive de NanosTech, qui transforme même les bio-huiles les plus difficiles en matières premières prêtes à être raffinées pour produire des carburants tels que le carburant aviation durable (CAD), le diesel renouvelable et les carburants marins.

Les deux entreprises collaborent actuellement activement afin de déterminer l'emplacement au Canada et en Europe du nouveau système de bioraffinerie modulaire d'une capacité de 500 barils par jour. Ce système peut être déployé à proximité de la source de matière première, ce qui réduit les émissions liées au transport, améliore la viabilité économique et crée de nouvelles chaînes de valeur pour les producteurs de bioproduits.

Les biocarburants de deuxième génération, fabriqués à partir de biomasse non alimentaire telle que les résidus forestiers et les déchets agricoles, constituent une voie essentielle vers la décarbonisation de secteurs difficiles à réduire, tels que l'aviation, le transport maritime et le transport lourd. La solution BTL-NanosTech rend cela possible grâce à un système modulaire flexible qui évite le recours à de grandes infrastructures externes d'hydrogène ou à des raffineries à grande échelle.

« Nous avons toujours cru au potentiel inexploité de notre huile de pyrolyse. Voir cette huile devenir aujourd'hui un véritable carburant de substitution grâce à cette collaboration est extrêmement gratifiant », a déclaré Gerhard Muggen, directeur général de BTL. « Ce partenariat marque un tournant, non seulement pour BTL et NanosTech, mais aussi pour l'ensemble du secteur des carburants renouvelables. Nous sommes désormais en mesure de proposer une solution pratique qui répond à la fois aux normes techniques et aux réalités économiques. »

Les entreprises collaborent activement avec les acteurs industriels et gouvernementaux afin d'accélérer le déploiement d'ici la fin de l'année 2025.

« La chimie verte est le moyen le plus élégant de décarboniser », a déclaré Myles McGovern, PDG de NanosTech. « L'expertise approfondie de BTL en matière de pyrolyse, combinée à notre plateforme de catalyseurs avancée, permet de réaliser ce qui était auparavant hors de portée, à savoir transformer des bio-huiles complexes en véritables carburants de substitution. Résultat : une réduction significative des émissions de CO₂ pour chaque baril de diesel renouvelable, transformant ainsi les moteurs diesel conventionnels en moteurs plus propres et plus durables sans aucune modification matérielle. »

Les deux entreprises ont pour objectif de fournir une solution compacte, modulaire et économiquement viable.

« Cette collaboration envoie un signal fort au marché, indiquant que les biocarburants avancés ne sont plus seulement un concept, mais qu'ils constituent désormais une réalité évolutive et commercialement viable », a ajouté M. Muggen.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.