Infobip et Virgin Atlantic augmentent les taux d’enregistrement en ligne à Londres Heathrow grâce à la messagerie WhatsApp

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--La plateforme de communication mondiale Infobip s’est associée à Virgin Atlantic pour augmenter considérablement les taux d’enregistrement en ligne des passagers au départ de Londres Heathrow grâce à une solution de messagerie WhatsApp innovante. Grâce à la plateforme d’engagement client Moments d’Infobip, ce processus d’enregistrement plus rapide et plus pratique améliore l’expérience des passagers tout en renforçant l’efficacité opérationnelle.

Afin d’encourager les passagers à s’enregistrer avant leur arrivée à l’aéroport, ceux-ci reçoivent un message WhatsApp contenant un lien direct vers l’application ou le site Web de la compagnie aérienne. Pour ceux qui ne sont pas joignables via WhatsApp, le système passe automatiquement aux SMS, garantissant ainsi une couverture maximale. Cette approche automatisée encourage les passagers à s’enregistrer avant leur arrivée à l’aéroport, ce qui contribue à réduire les encombrements et les temps d’attente aux comptoirs de l’aéroport. Une fois enregistrés, les passagers reçoivent des informations supplémentaires utiles, telles que le numéro et la zone du terminal, via WhatsApp.

L’objectif principal de cette initiative est d’augmenter le nombre de voyageurs qui s’enregistrent en ligne avant leur arrivée à l’aéroport. Cette solution a donné des résultats impressionnants. Depuis le lancement de la solution de messagerie développée par Infobip, Virgin Atlantic a enregistré une augmentation de 11 % du taux d’enregistrement en ligne. Ses principales fonctionnalités comprennent une messagerie ciblée, des rappels automatisés et des mécanismes de livraison de messages robustes.

Simon Langthorne, responsable CRM chez Virgin Atlantic, déclare : « Nous sommes ravis de constater les résultats de notre partenariat avec Infobip. Offrir à nos clients des notifications pratiques en temps réel via WhatsApp améliore non seulement leur expérience, mais harmonise également nos opérations aéroportuaires. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de notre engagement plus large à utiliser une technologie intelligente et axée sur le client afin d’améliorer chaque étape de l’expérience de voyage. »

Ante Pamuković, président des activités internationales chez Infobip, ajoute : « Cette collaboration démontre comment les solutions de messagerie numérique peuvent générer des résultats commerciaux tangibles et améliorer la satisfaction des clients. Nous sommes fiers de soutenir Virgin Atlantic et impatients de développer ensemble d’autres innovations dans le domaine du transport de passagers. »

Virgin Atlantic a l’intention de déployer cette solution performante dans d’autres grands aéroports britanniques, notamment Édimbourg et Manchester, dans le courant de l’année, afin d’offrir à davantage de passagers une expérience d’enregistrement fluide.

Si WhatsApp est très populaire au Royaume-Uni, la plateforme d’Infobip prend en charge des fonctionnalités multicanales. Les communications peuvent être facilement adaptées à d’autres pays ou régions où des plateformes telles que RCS ou SMS sont préférées, ce qui permet aux compagnies aériennes de joindre les passagers sur leur application de messagerie préférée, où qu’ils se trouvent.

À propos de Virgin Atlantic

Virgin Atlantic est une compagnie aérienne britannique de premier plan qui s’engage à fournir des services innovants et des expériences de voyage inégalées depuis son hub de Londres Heathrow vers des destinations dans le monde entier.

À propos d'Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d’Infobip en matière d’engagement omnicanal, d’identité, d’authentification des utilisateurs et de centre de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs afin de développer les activités et d’accroître la fidélisation.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.