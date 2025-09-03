iBASIS neemt wholesale-activa op het gebied van wereldwijde spraak-, IPX- en berichtendiensten over van Telstra International en tekent een langetermijnovereenkomst voor de levering van deze diensten

PARIJS & SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, een toonaangevende leverancier van communicatieoplossingen voor operators en digitale spelers wereldwijd, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst voor de verkoop en aankoop van activa (APA) heeft gesloten met Telstra voor de overname van de wholesale-contracten voor spraak-, mobiele en berichtendiensten van Telstra International.

De transactie, die nog moet worden goedgekeurd door de toezichthoudende instanties, betekent een aanzienlijke uitbreiding van de commerciële schaal, het geografische bereik en het klantenportfolio van iBASIS in de regio Azië-Pacific. iBASIS breidt hiermee haar aanwezigheid in Hongkong en Singapore uit en verwerft een positie in Australië en Nieuw-Zeeland.

