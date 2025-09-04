BTG Bioliquids y NanosTech se asocian para ofrecer una solución integral de biocombustibles de avanzada

ENSCHEDE, Países Bajos y CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--BTG Bioliquids BV (BTL), empresa líder en tecnología de pirólisis rápida con sede en los Países Bajos y NanosTech Technology & Innovations Ltd. (NanosTech), empresa canadiense especializada en el desarrollo y la fabricación de catalizadores, han firmado un memorando de entendimiento para ofrecer una solución totalmente integrada que facilita la producción de biocombustibles de avanzada, listos para usar.

La asociación combina la eficacia demostrada de la tecnología de pirólisis rápida de BTL, que convierte la biomasa sostenible en bioaceite, con la plataforma Aquaprocessing (AQP) propiedad de NanosTech, que mejora incluso los bioaceites más difíciles y los convierte en materias primas listas para refinar y producir combustible de aviación sostenible, diésel renovable y combustibles marinos, entre otros.

Las dos empresas están colaborando activamente para determinar la ubicación del nuevo sistema de biorrefinería modular en Canadá y Europa, que producirá 500 barriles por día.

