IQM Quantum Computers recauda más de USD 300 millones en una ronda de financiación de Serie B liderada por el inversionista estadounidense Ten Eleven Ventures, con el firme apoyo de Tesi

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras de pila completa, anunció el día de hoy que recaudó USD 320 millones (€ 275 millones) en capital de riesgo, lo que eleva la financiación total recaudada hasta la fecha a USD 600 millones.

Esta ronda de financiación de Serie B fue liderada por la empresa de inversión centrada en la ciberseguridad Ten Eleven Ventures, el primer inversionista estadounidense de IQM, con un mayor nivel de compromiso por parte de la empresa finlandesa de capital riesgo y capital privado Tesi. También participaron varios inversionistas tanto nuevos como existentes, entre ellos los fondos de pensiones Elo Mutual Pension Insurance y Varma Mutual Pension Insurance, las empresas inversionistas estratégicas Schwarz Group y Winbond Electronics Corporation, y los fondos soberanos EIC y Bayern Kapital.

“Esta ronda de financiación impulsará el crecimiento de nuestra empresa, con una hoja de ruta tecnológica acelerada hacia sistemas con corrección de errores de miles a millones de qubits. También nos centramos en una fuerte expansión comercial en Estados Unidos y otros mercados globales, basándonos en nuestras atractivas ofertas locales para computadoras cuánticas y la reciente actualización de nuestra oferta en la nube", afirmó el Dr. Jan Goetz, cofundador y codirector ejecutivo de IQM Quantum Computers. “La incorporación de Ten Eleven como nuestro primer inversionista con sede en Estados Unidos es un evento catalizador para IQM, y era esencial encontrar el socio de riesgo adecuado en Estados Unidos, uno que pudiera ayudarnos a ampliar nuestra tecnología y ofrecer valor a nuestros socios y clientes. La probada trayectoria de Ten Eleven en guiar a las empresas hacia el liderazgo en su categoría y su alineación con nuestra visión hicieron que esta asociación fuera una combinación ideal.

Con esta ronda de financiación de la Serie B, IQM ampliará su presencia comercial y escalará su infraestructura de centros de datos y líneas de montaje a nivel mundial. Además de mantener su liderazgo en Europa, este capital adicional permitirá a IQM reforzar su presencia en el mercado estadounidense y acceder a otros mercados globales clave para satisfacer la creciente demanda de sus productos. Con nuevas inversiones en la fabricación de chips de IQM en Finlandia, la financiación también respaldará la investigación y el desarrollo destinados a lograr una computación cuántica que sea tolerante a fallos a corto plazo. Las avanzadas capacidades de fabricación facilitarán el objetivo de ampliar la escala hasta un millón de qubits, junto con la reducción y corrección de errores cuánticos.

"Luego de décadas ayudando a empresas de cartera a crecer, sabemos cómo trabajar con equipos globales y con visión de futuro que están ampliando los límites de la innovación. La ciberseguridad y la cuántica comparten una relación que está en constante evolución caracterizada por comunidades de partes interesadas comunes. Esta coincidencia nos permitirá brindar asesoramiento, capital y contactos de gran valor al equipo de IQM", afirmó Alex Doll, cofundador y socio gerente general de Ten Eleven Ventures. “La inversión de Ten Eleven refleja nuestra convicción de que asociarnos con empresas a la vanguardia de la era cuántica será esencial para el futuro de la informática segura". Como parte de la recaudación de fondos, Alex Doll se une al consejo de administración de IQM.

“Tesi ha sido inversionista en IQM desde sus inicios y hemos tenido el privilegio de ser testigos de su trayectoria hasta convertirse en líder mundial. A lo largo de los años, IQM ha logrado importantes avances en su hoja de ruta tecnológica, sus capacidades de producción y sus entregas a los clientes, lo que realmente la distingue de la competencia. Nos complace que la estrategia de inversión revisada de Tesi nos haya permitido aumentar de manera significativa nuestra inversión para apoyar la siguiente etapa del crecimiento de IQM", afirmó Juha Lehtola, director de inversiones de riesgo y crecimiento en Tesi.

Goldman Sachs International actuó como agente colocador exclusivo de IQM en su ronda de financiación Serie B.

Acerca de IQM Quantum Computers:

IQM es líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras. IQM ofrece tanto computadoras cuánticas completas in situ como una plataforma en la nube para acceder a sus equipos. Entre los clientes de IQM se encuentran los principales centros de computación de alto rendimiento, laboratorios de investigación, universidades y empresas, que tienen pleno acceso al software y hardware de IQM. IQM tiene más de 300 empleados con sede en Finlandia y presencia global en Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, España, Singapur, Corea del Sur y Estados Unidos.

Acerca de Ten Eleven Ventures:

Ten Eleven Ventures es la empresa de inversión original centrada en la ciberseguridad, global y agnóstica en cuanto a etapas. La empresa identifica, invierte y ayuda a crecer a las principales empresas de ciberseguridad que abordan necesidades críticas de seguridad digital, aprovechando su equipo, su red y su experiencia para crear negocios exitosos. Desde su fundación, Ten Eleven Ventures recaudó más de mil millones de dólares y realizó más de 60 inversiones en ciberseguridad en diversas etapas en todo el mundo, entre las que se incluyen KnowBe4, Darktrace, Axis Security, Twistlock, Verodin, Cylance y Ping Identity. Para obtener más información, visite 1011vc.com.

Acerca de Tesi:

Tesi (oficialmente Finnish Industry Investment Ltd) es una empresa de inversión estatal que está orientada al mercado e invierte en fondos de capital riesgo y capital privado, así como directamente en empresas emergentes y en crecimiento finlandesas y en nuevos negocios a escala industrial

1 según datos de CrunchBase.

