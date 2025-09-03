Percentages online check-in worden in London Heathrow door Infobip en Virgin Atlantic aangezwengeld met WhatsApp messaging

VODNJAN, Kroatië--(BUSINESS WIRE)--Het internationale communicatieplatform Infobip is een samenwerkingsverband aangegaan met Virgin Atlantic om de percentages online check-in aanzienlijk te laten stijgen voor passagiers die vanuit London Heathrow vertrekken dankzij een innovatieve WhatsApp messaging-oplossing. Dit snellere, vlottere check-inproces, aangestuurd door het klantengagementplatform Moments van Infobip, verbetert de passagierservaring en bevordert de operationele efficiëntie.

Om de mensen aan te moedigen in te checken voordat ze op de luchthaven aankomen, ontvangen passagiers een WhatsApp-bericht met een rechtstreekse link naar de app of de website van de luchtvaartmaatschappij. Voor wie niet via WhatsApp bereikbaar is, schakelt het systeem automatisch over naar een sms, om zo maximale dekking te verzekeren.

