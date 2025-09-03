IQM Quantum Computers lève plus de 300 millions USD dans le cadre d'un tour de financement de série B mené par l'investisseur américain Ten Eleven Ventures avec le soutien solide de Tesi

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un chef de file mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs full-stack, a annoncé aujourd'hui avoir levé 320 millions USD (275 millions EUR) en capital-risque, portant le total des fonds levés à ce jour à 600 millions USD.

Ce tour de table de série B a été mené par la société d'investissement spécialisée dans la cybersécurité Ten Eleven Ventures, premier investisseur américain d'IQM, et a bénéficié d'un engagement accru de la part de la société finlandaise de capital-risque et de capital-investissement Tesi. Plusieurs autres investisseurs, nouveaux et existants, ont également participé à cette levée de fonds, notamment les fonds de pension Elo Mutual Pension Insurance et Varma Mutual Pension Insurance, les investisseurs stratégiques Schwarz Group et Winbond Electronics Corporation, ainsi que les fonds souverains EIF et Bayern Kapital.

« Cette levée de fonds va permettre d’alimenter la croissance de notre entreprise, avec une feuille de route technologique accélérée vers des systèmes capables de corriger les erreurs, lesquels passeront de plusieurs milliers à plusieurs millions de qubits. Nous allons également concentrer nos efforts sur une forte expansion commerciale aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux, grâce à nos offres attractives sur site relatives aux ordinateurs quantiques et à la mise à niveau récemment annoncée de notre offre cloud », a déclaré le Dr Jan Goetz, cofondateur et co-PDG d'IQM Quantum Computers. « L'arrivée de Ten Eleven, notre premier investisseur américain, a été un catalyseur pour IQM. Il était essentiel pour nous de trouver le partenaire idéal aux États-Unis, capable de nous aider à développer notre technologie et à créer de la valeur pour nos partenaires et clients. L'expérience avérée de Ten Eleven dans l'accompagnement d'entreprises vers le leadership de leur catégorie, ainsi que sa vision, en parfaitement adéquation avec la nôtre, font de ce partenariat une alliance idéale. »

Grâce à cette levée de fonds de série B, IQM va pouvoir étendre sa présence commerciale ainsi que développer son infrastructure de centres de données et ses lignes d'assemblage à l'échelle mondiale. En outre, ce financement supplémentaire va également permettre à IQM de renforcer sa présence sur le marché américain et d'accéder à des marchés mondiaux clés pour répondre à la demande croissante de ses produits, tout en conservant son leadership européen. Grâce à des investissements supplémentaires dans les activités de fabrication de puces d'IQM en Finlande, ce financement soutiendra par ailleurs la recherche et le développement visant à atteindre à court terme une informatique quantique tolérant les défaillances. Les capacités avancées de fabrication faciliteront l'atteinte de l'objectif d'un million de qubits, tout en permettant de réduire et de corriger les erreurs quantiques.

« Après avoir accompagné des entreprises de portefeuille dans leur développement pendant des décennies, nous savons comment collaborer avec des équipes internationales avant-gardistes qui repoussent les limites de l'innovation. La cybersécurité et l'informatique quantique entretiennent une relation évolutive et leurs communautés de parties prenantes sont souvent les mêmes. Ce rapprochement va nous permettre de fournir des conseils, des capitaux et des connexions de grande valeur à l'équipe d’IQM », a déclaré Alex Doll, cofondateur et associé directeur général de Ten Eleven Ventures. « L'investissement de Ten Eleven reflète notre conviction que le partenariat avec des entreprises à la pointe de l'ère quantique sera essentiel pour l'avenir de l'informatique sécurisée. » Dans le cadre de cette levée de fonds, M. Doll a rejoint le conseil d'administration d'IQM.

« Tesi investit dans IQM depuis ses débuts et nous avons eu le privilège de la voir évoluer pour devenir un chef de file mondial. Au fil des ans, IQM a réalisé d'importants progrès en matière de technologie, de capacités de production et de livraisons clients, ce qui lui permet de se distinguer véritablement de la concurrence. Nous sommes heureux que la stratégie d'investissement revue et corrigée de Tesi nous ait permis d'augmenter considérablement le montant de notre investissement pour soutenir la prochaine étape de croissance d'IQM », a confié Juha Lehtola, directeur des investissements en capital-risque et en croissance chez Tesi.

Goldman Sachs International a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour IQM dans le cadre de cette levée de fonds de série B.

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. L’entreprise propose à la fois des ordinateurs quantiques à pile complète destinés à une infrastructure sur site et une plateforme cloud permettant d’accéder à ses ordinateurs partout dans le monde. Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel d’IQM. IQM emploie plus de 300 personnes, a son siège en Finlande et dispose d’une présence mondiale, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Pologne, en Espagne, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis.

À propos de Ten Eleven Ventures :

Ten Eleven Ventures est la première société d’investissement mondiale entièrement dédiée à la cybersécurité et indépendante du stade de développement. L'entreprise identifie, finance et aide à développer les meilleures entreprises de cybersécurité répondant à des enjeux cruciaux de sécurité numérique. Forte de son équipe, de son réseau et de son expertise, elle permet la création d’entreprises prospères. Depuis sa fondation, Ten Eleven Ventures a levé plus d’un milliard de dollars et investi dans plus de 60 sociétés de cybersécurité à travers le monde, à différents stades de développement, telles que KnowBe4, Darktrace, Axis Security, Twistlock, Verodin, Cylance et Ping Identity. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 1011vc.com.

À propos de Tesi :

Tesi (officiellement Finnish Industry Investment Ltd) est une société d'investissement publique axée sur les marchés qui investit dans des fonds de capital-risque et de capital-investissement, ainsi que directement dans des startups et des entreprises en croissance finlandaises, et dans de nouvelles activités à l'échelle industrielle.

1 Selon les données de CrunchBase

