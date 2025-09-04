-
Lenovo betreedt de kartingwereld en wordt titelsponsor van het Lenovo Kalì Kart Team
- Lenovo en Gruppo CRG – eigenaar van het merk Kalì Kart – hebben een meerjarig technologiepartnerschap ondertekend om de productie van karts te bevorderen en de prestaties op de racebaan te verbeteren.
- Lenovo’s technologie, oplossingen en services aangestuurd door AI zullen in de hele organisatie worden aangewend – van het bestuur tot ingenieurs en racers – om alle belangrijke functies te ondersteunen, zowel op de racebaan als op het hoofdkantoor.
- Verder wordt ook de Lenovo Kart Academy gelanceerd om de ontwikkeling van motorsporttalent van de nieuwe generatie te stimuleren.
MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Lenovo en Gruppo CRG kondigden vandaag een meerjarig partnerschap aan, waarbij de internationale technologiegrootmacht voortaan als Technologiepartner van de groep optreedt. Via dit akkoord worden de technische capaciteiten van het bedrijf uitgebreid aan de hand van geavanceerde telemetrie en gegevensanalyse, terwijl ook de productie van karts in de hoofdzetel wordt geoptimaliseerd.
Contacts
Chiara Degradi, cdegradi@lenovo.com
