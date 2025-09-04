Lenovo betreedt de kartingwereld en wordt titelsponsor van het Lenovo Kalì Kart Team

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Lenovo en Gruppo CRG kondigden vandaag een meerjarig partnerschap aan, waarbij de internationale technologiegrootmacht voortaan als Technologiepartner van de groep optreedt. Via dit akkoord worden de technische capaciteiten van het bedrijf uitgebreid aan de hand van geavanceerde telemetrie en gegevensanalyse, terwijl ook de productie van karts in de hoofdzetel wordt geoptimaliseerd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.