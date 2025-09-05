Andersen Consulting rafforza le capacità tecnologiche complete attraverso la collaborazione con FirstQA Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting aggiunge profondità alla sua trasformazione digitale e alle capacità in ambito di intelligenza artificiale grazie a un Accordo di collaborazione con FirstQA Systems, importante fornitore di servizi tecnologici noto per le competenze in ambito di IA aziendale, trasformazione digitale e sicurezza informatica.

Con sede legale in Giappone dal 2011, FirstQA Systems K.K. è un'azienda di servizi tecnologici su consulenza che supporta società Fortune 500 e aziende multinazionali in tutta l'Asia, l'Europa e il Nord America. L'azienda si specializza in intelligenza artificiale, trasformazione digitale (utilizzo di piattaforme ServiceNow, SAP e Salesforce), e sicurezza informatica IT e OT. Attraverso la sua società del gruppo, Himitsu Lab Limited, FirstQA Systems fornisce soluzioni di IA agentica di nuova generazione alimentate dal HIMITSU8™ Unified Development Framework (UDF)™. Le competenze della società nel settore vanno dalla produzione ai prodotti farmaceutici, ai servizi bancari e finanziari.

"La nostra collaborazione con Andersen Consulting rappresenta un entusiasmante passo avanti per la trasformazione aziendale", ha dichiarato Naveen MV, amministratore delegato di FirstQA Systems K.K. "Attraverso il nostro Venture Studio, Himitsu Lab Limited, abbiamo avviato i sistemi Agentic AI costruiti su intelligenza cognitiva, di ragionamento e contestuale—progettati non solo per automatizzare, ma per pensare, adattarsi ed elevare il processo decisionale in tutta l'azienda. La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di abbinare questa competenza tecnologica con capacità di consulenza di livello mondiale, offrendo alle aziende nuovi modi di migliorare le loro operazioni e favorire una crescita sostenibile”.

"Mentre i nostri clienti accelerano le loro agende digitali, la domanda di precisione, rapidità e intelligenza scalabile è ai massimi livelli", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La nostra collaborazione con FirstQA Systems migliora la nostra capacità di fornire soluzioni all'avanguardia in settori in cui convergono complessità e alta disponibilità. La loro profonda competenza in ambito di IA, sicurezza informatica e piattaforme cloud aziendale, assieme al loro lavoro innovativo attraverso lo studio di capitale di rischio Himitsu Lab, rafforza le nostre capacità di consulenza globale”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

