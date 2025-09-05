-

Andersen Consulting rafforza le capacità tecnologiche complete attraverso la collaborazione con FirstQA Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting aggiunge profondità alla sua trasformazione digitale e alle capacità in ambito di intelligenza artificiale grazie a un Accordo di collaborazione con FirstQA Systems, importante fornitore di servizi tecnologici noto per le competenze in ambito di IA aziendale, trasformazione digitale e sicurezza informatica.

Con sede legale in Giappone dal 2011, FirstQA Systems K.K. è un'azienda di servizi tecnologici su consulenza che supporta società Fortune 500 e aziende multinazionali in tutta l'Asia, l'Europa e il Nord America. L'azienda si specializza in intelligenza artificiale, trasformazione digitale (utilizzo di piattaforme ServiceNow, SAP e Salesforce), e sicurezza informatica IT e OT. Attraverso la sua società del gruppo, Himitsu Lab Limited, FirstQA Systems fornisce soluzioni di IA agentica di nuova generazione alimentate dal HIMITSU8™ Unified Development Framework (UDF)™. Le competenze della società nel settore vanno dalla produzione ai prodotti farmaceutici, ai servizi bancari e finanziari.

"La nostra collaborazione con Andersen Consulting rappresenta un entusiasmante passo avanti per la trasformazione aziendale", ha dichiarato Naveen MV, amministratore delegato di FirstQA Systems K.K. "Attraverso il nostro Venture Studio, Himitsu Lab Limited, abbiamo avviato i sistemi Agentic AI costruiti su intelligenza cognitiva, di ragionamento e contestuale—progettati non solo per automatizzare, ma per pensare, adattarsi ed elevare il processo decisionale in tutta l'azienda. La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di abbinare questa competenza tecnologica con capacità di consulenza di livello mondiale, offrendo alle aziende nuovi modi di migliorare le loro operazioni e favorire una crescita sostenibile”.

"Mentre i nostri clienti accelerano le loro agende digitali, la domanda di precisione, rapidità e intelligenza scalabile è ai massimi livelli", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La nostra collaborazione con FirstQA Systems migliora la nostra capacità di fornire soluzioni all'avanguardia in settori in cui convergono complessità e alta disponibilità. La loro profonda competenza in ambito di IA, sicurezza informatica e piattaforme cloud aziendale, assieme al loro lavoro innovativo attraverso lo studio di capitale di rischio Himitsu Lab, rafforza le nostre capacità di consulenza globale”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting approfondisce le capacità di trasformazione aziendale con Fabric

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia la sua piattaforma attraverso un Contratto di collaborazione con Fabric, azienda di progettazione strategica che collabora con organizzazioni per integrare la catena di approvvigionamento della sostenibilità e l'innovazione incentrata sull'uomo nelle culture e nelle operazioni. Fondata in Giappone nel 2021, Fabric collabora con società e marchi globali per collaborare alla creazione di modelli aziendali rigenerativi, strategie di marchi...

Andersen Consulting aggiunge l'azienda collaboratrice Skribble

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia la sua strategia e le sue capacità di trasformazione commerciale attraverso un Accordo di collaborazione con Skribble, un'azienda digitale e di consulenza del brand che supporta l'innovazione e la trasformazione operativa per aziende del Sudest Asiatico. Fondata nel 2020, Skribble offre un'ampia gamma di servizi, compresa strategia del brand e delle comunicazioni, marketing digitale, sviluppo tecnologico personalizzato, gestione dei cam...

Andersen Consulting espande la propria presenza grazie alla collaborazione con Ignis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting approfondisce ulteriormente le proprie capacità strategiche tramite la collaborazione con Ignis, agenzia leader nel settore dei media, e consolida il proprio impegno per la fornitura di soluzioni all'insegna della semplicità destinate ai clienti internazionali. Fondata a Buenos Aires, Ignis è famosa perché aiuta le organizzazioni a realizzare e raggiungere i propri obiettivi di branding. Grazie all'esperienza maturata nelle strategie di comuni...
Back to Newsroom