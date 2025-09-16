Aker BP借助Cognite Atlas AI™在勘探与生产领域开拓AI优先的未来

菲尼克斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 欧洲最大的独立石油公司之一Aker BP与全球工业AI领导者Cognite通过扩大采用Cognite Atlas AI™深化战略合作，利用AI智能体的力量提升效率、降低成本并提高生产力。这一强化合作使Aker BP跻身利用智能体AI创造重大价值和推动运营转型的前沿行列。

Aker BP制定“AI优先战略”，旨在将AI应用无缝集成到工业场景和业务目标中，实现全业务链的创新与成果交付，从而引领能源行业迈向数据驱动的未来。这包括实现复杂流程的自动化，让工程师能便捷获取工业专业知识。

Aker BP首席数字官Paula Doyle表示：“我们与Cognite在Atlas AI上的合作标志着本公司数字化转型进程的重大飞跃。这一伙伴关系凸显了我们与Cognite持续推进‘AI优先、数据驱动’方法的承诺，通过拥抱智能体AI进一步提升效率、增强决策并全面优化运营。”

Cognite Atlas AI提供预制智能体和用于构建工业AI智能体的低代码工作台，加速迈向自主运营的进程。该协作方案与Cognite Data Fusion®提供的强大数据基础相集成，支持Aker BP在多个战略领域利用AI推动显著的运营进步与价值创造。

这一AI优先的合作包括通过自动化文档处理精简关键工作流程，以提升供应链效率并实现主动屏障管理。其中涵盖设备自动注册等计划，有望为Aker BP减少大量工程工时。此外，构建用于预测性维护的AI就绪数据基础，以及利用AI优化生产化学和整体性能的工作也在推进中。

最新合作内容包括为根因分析(RCA)创建AI智能体。这些智能体可识别相关信息、生成因果图并建议RCA步骤，将工程师执行该分析的时间缩短70%以上。

Aker BP高级可靠性工程师Tor Arne Amdal表示：“我们测试过其他AI解决方案，但都存在不足。我们需要的是情境化智能。在我们的工业作业中，仅有数据是不够的；必须在正确的情境下、于正确的时间获取正确的数据。这一组合方案能提供精准可靠的答案，帮助我们更快决策。在测试多种方案后，我们选择了Cognite，因其能满足我们对AI支持的RCA工作流程的特定需求。”

Cognite战略项目执行副总裁Francois Laborie表示：“Aker BP的传承不仅在于成为数字化领导者，更在于开拓未来。这一合作有力证明了他们对AI优先战略的坚定承诺。通过将Aker BP深厚的行业专业知识与Cognite的Atlas AI结合，我们不仅在解决当下的挑战，更是要赋予其在全业务链扩展AI的内生能力，从根本上为未来的员工赋能。”

欢迎亲临Cognite的工业AI与数据大会Impact 2025，亲眼见证智能体AI如何重塑工业运营，并直接聆听Aker BP及其他行业领袖的现场分享。

关于Aker BP

Aker BP是一家在挪威大陆架从事油气勘探、油田开发与生产的公司。该公司运营Valhall、Ula、Edvard Grieg/Ivar Aasen、Alvheim和Skarv等油田中心，并且是Johan Sverdrup油田的合作伙伴。按产量计算，Aker BP是欧洲最大的独立石油公司之一。

关于Cognite

Cognite让生成式AI为工业服务。领先的能源、制造、电力和可再生能源企业选择Cognite来提供安全、可信和实时的数据，让重资产运营变得更安全、更可持续，并提高利润。Cognite提供用户友好、安全、可扩展的平台，让从现场到远程运营中心的所有决策者都能轻松访问和理解复杂的工业数据，实时协作，共创美好明天。敬请访问我们的网站：www.cognite.com，并在LinkedIn和X上关注我们。

关于Cognite Atlas AI™

Cognite Atlas AI™能够释放工业数据的全部潜力，赋能团队更快、更有信心地做出决策，并大规模提升运营效率和加速创新。Cognite Atlas AI包括不断增长的预配置智能体库、低代码智能体构建器、专用工业工具以及经过基准测试的精选大型语言模型(LLM)。它还利用Cognite Data Fusion®中的实时OT、IT和工程数据，确保智能体为工业工作流程提供准确、可追溯和可信的结果。

如需了解更多关于工业智能体赋能方案的信息，请参阅《Cognite Atlas AI 工业智能体权威指南》并访问https://www.cognite.com/en/product/atlas。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。