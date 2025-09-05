Andersen Consulting styrker end-to-end-teknologikompetencer via samarbejde med FirstQA Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for digital transformation og kunstig intelligens via en samarbejdsaftale med FirstQA Systems, der er en førende teknologileverandør, som er kendt for sin ekspertise inden for AI til virksomheder, digital transformation og cybersikkerhed.

FirstQA Systems K.K. med hovedsæde i Japan siden 2011 er en konsulentdrevet teknologivirksomhed, der betjener Fortune 500-virksomheder og multinationale koncerner i Asien, Europa og Nordamerika. Virksomheden specialiserer sig i kunstig intelligens, digital transformation (med fokus på platformene ServiceNow, SAP og Salesforce) samt it- og OT-cybersikkerhed. Gennem sit datterselskab, Himitsu Lab Limited, leverer FirstQA Systems banebrydende Agentic AI-løsninger drevet af HIMITSU8™ Unified Development Framework (UDF)™. Virksomhedens brancheekspertise dækker bl.a. produktion, medicinalindustrien samt løsninger til bank- og finansverdenen.

"Vores samarbejde med Andersen Consulting markerer et spændende skridt fremad for virksomhedstransformation," udtaler Naveen MV, der er administrerende direktør for FirstQA Systems K.K. "Gennem vores venturestudio, Himitsu Lab Limited, har vi været pionerer inden for Agentic AI-systemer baseret på kognitiv, ræsonnerende og kontekstuel intelligens, der ikke kunne er skabt til at automatisere processer, men til at tænke, tilpasse sig og forbedre beslutningstagningen på tværs af organisationen. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at kombinere denne teknologiske ekspertise med brancheførende rådgivning og dermed tilbyde organisationer nye måder at optimere deres drift og skabe bæredygtig vækst på."

"I takt med, at vores kunder accelererer deres digitale agendaer, er behovet for præcision, hastighed og skalerbar intelligens større end nogensinde før," udtaler Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Vores samarbejde med FirstQA Systems styrker vores evne til at levere banebrydende løsninger i brancher, hvor kompleksitet og høj tilgængelighed går hånd i hånd. Deres dybdegående ekspertise inden for AI, cybersikkerhed og enterprise cloud-platforme – sammen med deres innovative arbejde gennem venturestudioet Himitsu Lab – løfter vores globale konsulentkompetencer markant."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 20.000 specialister på verdensplan og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentydelser gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.