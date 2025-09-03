STALLERGENES GREER ET NUANCE PHARMA CONCLUENT, POUR LA CHINE, UN PARTENARIAT EXCLUSIF A LONG-TERME POUR ACTAIR®, COMPRIMÉ D’IMMUNOTHÉRAPIE SUBLINGUALE CONTRE L’ALLERGIE AUX ACARIENS

BAAR, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Stallergenes Greer, un leader mondial dans le traitement des allergies, et Nuance Pharma, laboratoire biopharmaceutique axé sur l’innovation et basé en Chine, annoncent aujourd’hui la conclusion d’un accord de partenariat exclusif à long terme portant sur le développement et la commercialisation d’Actair®, le comprimé d’immunothérapie allergénique sublinguale (SLIT) de Stallergenes Greer contre la rhinite allergique induite par les acariens.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux laboratoires collaboreront étroitement à l’enregistrement et au développement d’Actair® en Chine, suite à quoi Nuance Pharma sera responsable de la commercialisation d’Actair® sur ce marché.

« Ce partenariat stratégique ouvre de très belles perspectives pour Actair® en Chine », déclare Andreas Amrein, Directeur général de Stallergenes Greer. « En nous appuyant sur le solide héritage de Stallergenes Greer en matière d’immunothérapie allergénique (ITA) respiratoire, sur l’expertise reconnue de Nuance Pharma en matière d’accès au marché chinois ainsi que sur sa plateforme commerciale bien établie en Chine, notre objectif est d’accélérer l’accès à Actair® pour les patients qui en ont besoin. Ce partenariat majeur souligne la détermination de Stallergenes Greer à proposer des options thérapeutiques fondées sur des preuves aux personnes souffrant d’allergie aux acariens. Il contribue également à notre ambition plus large d’étendre la disponibilité de nos traitements d’ITA à de nouvelles zones géographiques et nous permettra de réaliser le plein potentiel de notre produit Actair®. »

« Les maladies respiratoires font partie des spécialisations de Nuance Pharma », commente Mark Lotter, fondateur et Directeur général de Nuance Pharma. « Nous mettons donc tout en œuvre pour devenir un acteur de référence dans ce domaine en réunissant des solutions innovantes. Actair® s’intègre ainsi parfaitement à notre portefeuille et à notre stratégie, car ce produit permet de répondre à des besoins médicaux en matière d’allergie. Nous sommes ravis de ce partenariat prometteur autour d’Actair® avec Stallergenes Greer, un leader dans le traitement des allergies, qui permettra de proposer des thérapies innovantes aux patients chinois. »

Près de 18 % de la population chinoise souffre de rhinite allergique induite par les acariensi. Sur les cinq dernières années, le nombre de patients traités par ITA dans ce pays affiche une croissance à deux chiffres, en raison de la prévalence grandissante des allergies respiratoires induites par les acariens et d’un important déficit de prise en charge. Le marché chinois de l’ITA pourrait d’ici 10 ans représenter 1 milliard d’euros, ce qui en ferait le plus grand marché de l’ITA au monde.

Les recommandations chinoises actuelles et les avis d’experts recommandent l’ITA comme traitement de première intention de la rhinite allergique, en particulier dans les cas modérés à sévères. Toutefois, son adoption reste limitée par des obstacles comme l’accès à cette thérapie ou le manque d’information. Avec Actair®, le comprimé aux acariens de Stallergenes Greer, davantage de patients auront accès à une option thérapeutique pratique et répondant à leurs besoins.

Le comprimé SLIT de Stallergenes Greer contre la rhinite allergique induite par les acariens est déjà commercialisé, sous les noms de marque Actair®, Orylmyte® ou Aitmyte®, dans 21 pays et territoires, rejoints prochainement par d’autres marchés.

Avec ce partenariat, Stallergenes Greer poursuit sa mission visant à améliorer la prise en charge des allergies en rendant accessibles des traitements d’immunothérapie sur de nouveaux marchés où le besoin est important.

A PROPOS DE LA RHINITE ALLERGIQUE

On estime que la rhinite allergique touche de 400 à 500 millions de personnesii,iii à travers le monde, lesquelles ont davantage de risques que le reste de la population de voir leur maladie s’aggraver ou de développer de l’asthme. La rhinite allergique se caractérise par des symptômes tels que : éternuements, écoulements nasaux, démangeaisons ou obstructions nasales, larmoiements ou démangeaisons oculaires... Ces symptômes, parfois sévères, peuvent s’exacerber avec le temps et impacter significativement la qualité de vie du patient.

A PROPOS DE NUANCE PHARMA

Nuance Pharma est un laboratoire biopharmaceutique axé sur l’innovation qui réunit un portefeuille de produits différenciants, déjà commercialisés ou à un stade avancé de développement clinique, dans les domaines de spécialisation suivants : maladies respiratoires, traitement de la douleur et de l’anémie ferriprive, et traitements d’urgence. Avec pour mission de répondre aux besoins médicaux critiques non satisfaits en Asie-Pacifique, Nuance déploie le modèle « Dual Wheel » qui lui permet de développer un pipeline innovant de premier plan à l’échelle mondiale, tout en assurant une activité commerciale autonome en Chine et dans le reste de l’Asie. Pour plus d’informations : www.nuancepharma.com.

A PROPOS DE STALLERGENES GREER INTERNATIONAL AG

Stallergenes Greer, dont le siège social est situé à Baar (Suisse), est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d’immunothérapie allergénique. Fort de plus d’un siècle d’expertise et d’innovation, le laboratoire met ses produits à la disposition des patients dans plus de 40 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.stallergenesgreer.com.

i Zhang Y, Zhang L. Increasing prevalence of allergic rhinitis in China. Allergy Asthma Immunol Res 2019;11:156-69.

ii Bousquet J et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 2008 Suppl 86:8-160

iii Pawankar R, Canonica GW, ST Holgate ST, Lockey RF, Blaiss M. The WAO White Book on Allergy (Update. 2013)