IQM Quantum Computers levanta mais de US$ 300 milhões em rodada de financiamento série B liderada pela investidora americana Ten Eleven Ventures com forte apoio da Tesi

  • Este é o maior aporte de série B já realizado no setor quântico, tanto na Europa quanto fora dos Estados Unidos.1
  • O investimento vai acelerar a trajetória de crescimento da IQM nos EUA e em outros mercados globais, à medida que a computação quântica avança para uma produção em maior escala.
  • O aporte também vai impulsionar o avanço do plano de desenvolvimento da IQM em direção à correção de erros.

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--A IQM Quantum Computers, líder mundial em supercondutores quânticos full-stack, anunciou hoje que captou US$ 320 milhões (€ 275 milhões) em investimentos de venture capital, elevando o total de recursos arrecadados até o momento para US$ 600 milhões.

Esta rodada de financiamento série B foi liderada pela Ten Eleven Ventures, empresa de investimentos focada em cibersegurança e primeira investidora americana da IQM, com aumento do aporte da Tesi, empresa finlandesa de venture capital e private equity que já investia na empresa. Também participaram diversos investidores novos e antigos, incluindo os fundos de pensão Elo Mutual Pension Insurance e Varma Mutual Pension Insurance, investidores estratégicos como o Schwarz Group e a Winbond Electronics Corporation, além dos fundos soberanos EIC e Bayern Kapital.

"Esta rodada de investimentos vai impulsionar o crescimento da nossa empresa, acelerando nosso roadmap tecnológico no desenvolvimento de sistemas com correção de erros, passando de milhares para milhões de qubits. Também estamos focados em expandir nossos negócios nos EUA e em outros mercados globais, com base em nossas atraentes ofertas de instalação no local para computadores quânticos e o upgrade recentemente anunciado da nossa oferta de nuvem", afirmou o dr. Jan Goetz, cofundador e co-CEO da IQM Quantum Computers. "A entrada da Ten Eleven como nossa primeira investidora dos EUA é um evento catalítico para a IQM, e foi essencial encontrar a parceira de venture capital certa nos EUA, capaz de nos ajudar a escalar nossa tecnologia e gerar valor para parceiros e clientes. O histórico comprovado da Ten Eleven em levar empresas à liderança de mercado, aliado à afinidade com nossa visão, tornou essa parceria perfeita".

Com esta rodada de financiamento de série B, a IQM vai expandir sua presença comercial e ampliar suas infraestruturas de data center e linhas de montagem globalmente. Mantendo a liderança na Europa, esse capital adicional permitirá à IQM reforçar sua atuação nos EUA e acessar mercados globais estratégicos para atender à crescente demanda pelos produtos da IQM. Com investimentos adicionais na fabricação de chips da IQM na Finlândia, o financiamento também apoiará a pesquisa e o desenvolvimento voltados para o desenvolvimento de computação quântica tolerante a falhas em curto prazo. As avançadas capacidades de fabricação facilitarão a meta de escalar para um milhão de qubits, com redução e correção de erros quânticos.

"Depois de décadas ajudando a escalar empresas do portfólio, sabemos como trabalhar com equipes globais e inovadoras que estão ultrapassando os limites da tecnologia. Cibersegurança e computação quântica compartilham uma relação em constante evolução, com comunidades de stakeholders em comum. Esse ponto de encontro nos permitirá oferecer à equipe da IQM aconselhamento de alto valor, capital e conexões de alto valor", disse Alex Doll, cofundador e sócio-gerente da Ten Eleven Ventures. "O investimento da Ten Eleven reflete nossa crença de que se associar a empresas na vanguarda da era quântica será essencial para o futuro da computação segura". Como parte da rodada de captação, Alex Doll passa a integrar o conselho de administração da IQM.

"A Tesi investe na IQM desde o início, e tivemos o privilégio de acompanhar sua trajetória até se tornar uma líder global. Ao longo dos anos, a IQM avançou muito em seu roadmap tecnológico, capacidades de produção e entregas aos clientes, o que realmente a diferencia da concorrência. Estamos felizes que a estratégia de investimento revisada da Tesi nos permitiu aumentar significativamente nosso investimento para apoiar a próxima fase de crescimento da IQM", afirmou Juha Lehtola, diretor de investimentos de crescimento e venture capital da Tesi.

O Goldman Sachs International atuou como agente exclusivo de colocação da IQM na rodada de série B.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM oferece tanto computadores quânticos full-stack no local quanto uma plataforma na nuvem para acessar seus computadores. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alta performance, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas, que têm acesso completo ao software e hardware da IQM. A IQM conta com mais de 300 colaboradores, tendo sede na Finlândia e presença global na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Sobre a Ten Eleven Ventures:

A Ten Eleven Ventures é uma empresa de investimentos global, focada em cibersegurança e atuando em todos os estágios de desenvolvimento. A empresa identifica, investe e ajuda a expandir as principais empresas de cibersegurança que atendem a necessidades críticas de segurança digital, aproveitando sua equipe, rede e experiência para construir negócios de sucesso. Desde a sua fundação, a Ten Eleven Ventures levantou mais de US$ 1 bilhão e realizou mais de 60 investimentos em cibersegurança em diferentes estágios ao redor do mundo, incluindo KnowBe4, Darktrace, Axis Security, Twistlock, Verodin, Cylance e Ping Identity. Para mais informações, acesse 1011vc.com.

Sobre a Tesi:

A Tesi (oficialmente Finnish Industry Investment Ltd) é uma empresa estatal de investimentos orientada pelo mercado que investe em fundos de venture capital e private equity, além de aplicar diretamente em startups e empresas em crescimento na Finlândia, bem como em novos negócios industriais de grande escala.

1 De acordo com dados da CrunchBase

