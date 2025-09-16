-

Aker BP藉助Cognite Atlas AI™在探勘與生產領域開拓AI優先的未來

人類洞察與自主智慧體協同工作，推動企業變革營運、提升效率、強化安全性並釋放新價值

鳳凰城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 歐洲最大的獨立石油公司之一Aker BP與全球工業AI領導者Cognite透過擴大採用Cognite Atlas AI™深化策略性合作，利用AI代理的力量提升效率、降低成本並提高生產力。這一強化合作使Aker BP躋身利用代理AI創造重大價值和推動營運轉型的尖端行列。

Aker BP制定「AI優先策略」，旨在將AI應用順暢整合到工業場景和業務目標中，實現全業務鏈的創新與成果交付，從而引領能源產業邁向資料驅動的未來。這包括實現複雜流程的自動化，讓工程師能便捷取得工業專業知識。

Aker BP數位長Paula Doyle表示：「我們與Cognite在Atlas AI上的合作代表本公司數位化轉型進程的重大飛躍。這一夥伴關係彰顯了我們與Cognite持續推進『AI優先、資料驅動』方法的承諾，透過擁抱代理AI進一步提升效率、強化決策並全面實現營運最佳化。」

Cognite Atlas AI提供預製代理和用於建構工業AI代理的低程式碼工作臺，加快邁向自主營運的進程。該協作方案與Cognite Data Fusion®提供的強大資料基礎相整合，支援Aker BP在多個策略領域利用AI推動顯著的營運進步與價值創造。

這一AI優先的合作包括透過自動化文件處理精簡關鍵工作流程，以提升供應鏈效率並實現主動屏障管理。其中涵蓋裝置自動註冊等計畫，可望為Aker BP減少大量工程工時。此外，建構用於預測性維護的AI就緒資料基礎，以及利用AI實現生產化學和整體效能最佳化的工作也在推進中。

最新合作內容包括為根因分析(RCA)建立AI代理。這些代理可辨識相關資訊、生成因果圖並建議RCA步驟，將工程師執行該分析的時間縮短70%以上。

Aker BP資深可靠性工程師Tor Arne Amdal表示：「我們測試過其他AI解決方案，但都存在不足。我們需要的是情境化智慧。在我們的工業作業中，僅有資料是不夠的；必須在正確的情境下、於正確的時間取得正確的資料。這一組合方案能提供精準可靠的答案，協助我們更快決策。在測試多種方案後，我們選擇了Cognite，因其能滿足我們對AI支援的RCA工作流程的特定需求。」

Cognite策略專案執行副總裁Francois Laborie表示：「Aker BP的傳承不僅在於成為數位化領導者，更在於開拓未來。這一合作強力證明了他們對AI優先策略的堅定承諾。透過將Aker BP深厚的產業專業知識與Cognite的Atlas AI結合，我們不僅在解決當下的挑戰，更是要賦予其在全業務鏈擴充AI的內生能力，從根本上為未來的員工賦能。」

歡迎親臨Cognite的工業AI與資料大會Impact 2025，親眼見證代理AI如何重塑工業營運，並直接聆聽Aker BP及其他產業領袖的現場分享。

關於Aker BP
Aker BP是一家在挪威大陸架從事油氣探勘、油田開發與生產的公司。該公司營運Valhall、Ula、Edvard Grieg/Ivar Aasen、Alvheim和Skarv等油田中心，並且是Johan Sverdrup油田的合作夥伴。按產量計算，Aker BP是歐洲最大的獨立石油公司之一。

關於Cognite
Cognite讓生成式AI為工業服務。各大能源、製造、電力和再生能源企業均選擇Cognite來提供安全、可信和即時的資料，讓重資產營運變得更安全、更永續，並提高利潤。Cognite提供易於使用、安全、可擴充的平台，讓從現場到遠程營運中心的所有決策者都能輕鬆存取和理解複雜的工業資料，即時協作，共創美好明天。敬請造訪我們的網站：www.cognite.com，並在LinkedInX上關注我們。

關於Cognite Atlas AI™
Cognite Atlas AI™能夠釋放工業資料的全部潛力，賦能團隊更快、更有信心地做出決策，並大規模提升營運效率和加快創新。Cognite Atlas AI包括不斷成長的預先設定代理庫、低程式碼代理建構器、專用工業工具以及經過基準測試的精選大型語言模型(LLM)。它還利用Cognite Data Fusion®中的即時OT、IT和工程資料，確保代理為工業工作流程提供準確、可追溯和可信的結果。

如欲瞭解更多關於工業代理賦能方案的資訊，請參閱《Cognite Atlas AI 工業代理權威指南》並造訪https://www.cognite.com/en/product/atlas

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

