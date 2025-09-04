BTG Bioliquids en NanosTech gaan samenwerken om een complete oplossing voor geavanceerde biobrandstoffen te leveren

ENSCHEDE, Nederland & CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--BTG Bioliquids BV (BTL), een in Nederland gevestigde marktleider op het gebied van snelle pyrolysetechnologie, en NanosTech Technology & Innovations Ltd. (NanosTech), een in Canada gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van katalysatoren, hebben een memorandum van overeenstemming (MOU) ondertekend om een volledig geïntegreerde oplossing te leveren voor de productie van geavanceerde, drop-in biobrandstoffen.

Het partnerschap combineert de beproefde snelle pyrolyse-technologie van BTL, die duurzame biomassa omzet in bio-olie, met het eigen Aquaprocessing (AQP)-platform van NanosTech, dat zelfs de meest uitdagende bio-oliën opwaardeert tot raffinaderijklare grondstoffen voor de productie van brandstoffen zoals duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), hernieuwbare diesel en scheepsbrandstoffen.

De twee bedrijven werken nu actief samen om de locatie in Canada en Europa te bepalen voor het nieuwe modulaire bioraffinagesysteem met een capaciteit van 500 vaten per dag.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.