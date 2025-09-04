Lenovo fait ses débuts dans le monde du karting et devient le sponsor en titre de l’équipe Lenovo Kalì Kart

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Lenovo et Gruppo CRG ont annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel qui verra le géant technologique mondial devenir le partenaire technologique du Groupe. Ce partenariat permettra à l’organisation de développer ses capacités techniques grâce à des outils de télémétrie et d’analyse de données avancés, tout en optimisant la production de karts au niveau du siège. Dans le cadre de cet accord, Lenovo deviendra également le sponsor principal de la nouvelle équipe Lenovo Kalì Kart, dédiée au développement de jeunes pilotes prometteurs de moins de 16 ans.

Fondée en 1960 à Lonato del Garda, en Italie, Kalì Kart est l’une des marques les plus connues du karting international. Depuis 1986, elle appartient à Gruppo CRG, l’un des principaux pôles d’innovation et de fabrication au monde dans l’industrie du karting. Ensemble, Kalì Kart et Gruppo CRG peuvent s’enorgueillir d’un palmarès cumulé de 27 titres mondiaux, 26 titres internationaux et plusieurs titres nationaux. Au fil des ans, le Groupe a recruté et formé des pilotes légendaires tels que Michael Schumacher et Alex Zanardi, ainsi que des stars actuelles de la Formule 1® comme Lewis Hamilton, Max Verstappen, Nico Hülkenberg, et plus récemment, Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto.

« Notre partenariat avec Lenovo fournira des ressources stratégiques aux pilotes les plus talentueux qui souhaitent devenir des professionnels du sport automobile. Il nous aidera également à établir une nouvelle norme en matière d’innovation et de haute performance sur les circuits de karting mondiaux, en fournissant aux pilotes la technologie nécessaire pour réussir dans les championnats internationaux les plus compétitifs », a déclaré Marco Angeletti, directeur marketing chez Gruppo CRG. « Avec le soutien de Lenovo, nous allons améliorer considérablement la qualité de nos processus de conception et de production en tirant parti des outils d’IA les plus avancés. Nous avons déjà commencé à intégrer la technologie de pointe de Lenovo, et avons obtenu des résultats impressionnants, tant en matière d’analyse des données sur piste et à distance que de simulations. »

Pour se préparer à la prochaine étape de son développement, le Groupe a fait appel à Lenovo pour lui fournir une infrastructure technologique de premier plan, et lui permettre de devenir un leader de l’innovation dans le sport ainsi que d’améliorer encore les performances sur piste. Des stations de travail haute performance aux PC IA en passant par les serveurs compatibles IA, les smartphones Motorola et les solutions et services innovants, la technologie de Lenovo optimisera tous les aspects des opérations du Groupe, comme l’acquisition et l’analyse à haut débit des données, la conception de véhicules, les simulations aérodynamiques, etc.

La technologie de Lenovo contribuera également au développement des pilotes. Les appareils de Lenovo seront utilisés pour le coaching, permettant aux jeunes athlètes d’analyser leurs performances et de mieux comprendre leur style de pilotage La nouvelle Lenovo Kart Academy sera par ailleurs créée pour former les pilotes les plus talentueux. Chaque saison, un groupe de jeunes pilotes de l’équipe Lenovo Kalì Kart sera sélectionné pour intégrer le programme et bénéficier d’opportunités éducatives exclusives, notamment d’un entraînement physique et mental grâce à des collaborations avec des prestataires tiers tels que Formula Medicine. Les pilotes bénéficieront en outre d’un accompagnement managérial et de programmes sur mesure axés sur le marketing et la communication afin de les préparer à intégrer le monde de la Formule 1 dans les années à venir.

« Nous sommes fiers de perpétuer l’héritage solide de Lenovo dans le sport automobile en nous associant à Gruppo CRG. Ce sport constitue le terrain d’essai idéal pour notre technologie, car il permet de la pousser à ses limites dans des environnements exigeants et critiques, et de démontrer comment l’innovation peut optimiser les opérations, améliorer les performances et créer de meilleures expériences pour tous », a déclaré Alberto Spinelli, directeur marketing de la région EMEA chez Lenovo. « Ce partenariat est particulièrement important, car il va nous permettre de contribuer à la montée et à la formation de la prochaine génération de pilotes. Nous leur fournirons les outils dont ils ont besoin pour devenir des pilotes plus rapides, des coéquipiers plus performants, et, à terme, des athlètes et des individus plus accomplis. »

En tant que l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’équipements informatiques pour le secteur éducatif, Lenovo est profondément engagée dans le développement des talents de demain et dans la promotion des disciplines STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), à travers une série d’initiatives et de partenariats mondiaux comme STEM Racing. En collaboration avec Gruppo CRG, Lenovo prévoit d’explorer les possibilités d’extension de ce partenariat au-delà du karting, en s’appuyant sur l’expertise, les données et les personnalités de l’équipe pour créer de nouvelles initiatives STEM destinées aux élèves du monde entier.

Enfin, la marque Lenovo figurera en bonne place sur tous les karts et vêtements officiels de l’équipe – des combinaisons et casques de course des pilotes aux uniformes – ainsi que sur les installations d’accueil, les équipements techniques, les canaux numériques et les chaînes de réseaux sociaux de l’équipe.

La prochaine Coupe du monde de karting de la FIA, qui se déroulera à Crémone, en Italie, le 28 septembre, sera l’occasion pour l’équipe Lenovo Kalì Kart de faire ses débuts sous son nouveau nom et sa nouvelle marque, marquant le début d’un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de l’équipe.

À propos de Lenovo

Lenovo est une entreprise technologique mondiale dont le chiffre d’affaires s’élève à 69 milliards USD, qui figure au 196e rang du classement Fortune Global 500 et qui dessert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Axée sur sa vision audacieuse visant à offrir une technologie plus intelligente pour tous (« Smarter Technology for All »), Lenovo continue de consolider son succès en tant que premier fabricant d’ordinateurs personnels au monde avec une gamme complète d’appareils (ordinateurs personnels, postes de travail, smartphones, tablettes) compatibles avec l’IA, prêts pour l’IA et optimisés par l’IA, d’infrastructures (serveurs, stockage, périphérie, calcul intensif et infrastructures définies par logiciel), de logiciels, de solutions et de services. Les investissements continus de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permettent de bâtir un avenir plus équitable, plus sûr et plus intelligent pour tous, partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur https://www.lenovo.com et découvrez nos dernières actualités sur notre StoryHub.

À propos de Gruppo CRG

Gruppo CRG est l’un des principaux fabricants mondiaux de karts. Propriétaire de deux marques, CRG et Kalì Kart, il les gère directement par l’intermédiaire de deux équipes distinctes qui participent aux Championnats de karting de la FIA et aux événements internationaux les plus prestigieux (WSK et Champions of the Future). Le Groupe développe également des technologies pour d’autres grandes marques de karting telles que DR, Monster K et GP Racing. Sur le plan sportif, Gruppo CRG est l’une des organisations les plus performantes de l’histoire du karting, avec à son actif 27 Championnats du monde et 25 Coupes du monde de la FIA, ainsi que des centaines de titres nationaux et continentaux. Les équipes Kalì Kart et CRG ont également formé plusieurs pilotes ayant atteint la Formule 1, dont Max Verstappen, Lewis Hamilton et, plus récemment, Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto — résultat de l’engagement de longue date de l’entreprise envers le développement et la promotion des jeunes talents du karting. En plus de sa division de course, Gruppo CRG est actif dans le secteur de la location de karts, proposant une gamme complète de karts, dont un modèle entièrement électrique. La société organise par ailleurs des événements de consolidation et de motivation des équipes en entreprise, via une division dédiée coordonnée par le département marketing. Sur le plan commercial, le Groupe dispose d’un réseau de plus de 100 distributeurs sur cinq continents et fabrique ses karts à Desenzano del Garda, en Italie, dans une usine de production de 12 500 m² qui emploie plus de 70 collaborateurs sous la direction de Giancarlo Tinini, le président. Pour plus d’informations sur Gruppo CRG et sur Kalì Kart, veuillez visiter les sites web officiels suivants : www.kartcrg.com / www.kalikart.com

