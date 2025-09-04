Ondo Finance et Alpaca unissent leurs forces pour tokeniser les actions et les FNB américains

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ondo Finance, le leader de l'innovation financière basée sur la blockchain et les actifs de monde réel tokenisés, annonce aujourd'hui le lancement d'Ondo Global Markets, sa plateforme destinée aux actions et aux FNB américains tokenisés. La plateforme est soutenue par une intégration stratégique avec Alpaca, une API d'infrastructure à compensation automatique de courtier/négociant et de courtage pour le trading d'actions, de FNB et d'options, ainsi que les cryptomonnaies.

Selon un rapport de McKinsey, la capitalisation du marché tokenisé pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars d'ici 2030 dans diverses classes d'actifs. Cette hausse attendue de la demande du marché pour les actifs tokenisés, tels que les actions et les FNB américains, survient alors que les investisseurs mondiaux continuent de faire face à des obstacles, notamment des règles strictes d'accès au marché, des seuils minimums élevés et des processus de règlement fastidieux. La collaboration entre Ondo et Alpaca vise à lever ces barrières.

Propulsé par l'API Broker d'Alpaca, Ondo Global Markets offre :

Plus de 100 actifs aujourd'hui, plus de 1 000 actifs à l'avenir – Des actions et des FNB tokenisés de premier plan sont désormais disponibles, avec des projets de passer à plus de 1 000 actifs d’ici la fin de l’année

– Des actions et des FNB tokenisés de premier plan sont désormais disponibles, avec des projets de passer à plus de 1 000 actifs d’ici la fin de l’année Transférable 24/7 – Les actions et les FNB tokenisés sont transférables entre pairs et disponibles 24/7/365 lorsque cela est autorisé

– Les actions et les FNB tokenisés sont transférables entre pairs et disponibles 24/7/365 lorsque cela est autorisé Une vaste liquidité – Global Markets fournit un accès similaire à la liquidité d’échange traditionnelle aux investisseurs on-chain

– Global Markets fournit un accès similaire à la liquidité d’échange traditionnelle aux investisseurs on-chain Utilisable dans la finance décentralisée – Les actifs Ondo se comportent comme des stablecoins pour faciliter leur utilisation et leur automatisation, ce qui permet d’utiliser des actions tokenisées dans la DeFi

– Les actifs Ondo se comportent comme des stablecoins pour faciliter leur utilisation et leur automatisation, ce qui permet d’utiliser des actions tokenisées dans la DeFi Soutien de l'industrie – Les actions Ondo tokenisées sont entièrement soutenues par des actions et des FNB américains qui sont détenus par des courtiers/négociants américains et des agents de sécurité indépendants

Disponible maintenant sur les marchés qualifiés de l'Asie-Pacifique, de l'Afrique et de l'Amérique latine, Ondo Global Markets donne accès à plus de 100 actions et FNB américains tokenisés, et prévoit de passer à plus de 1 000 actifs disponibles d'ici la fin de l'année.

« Les investisseurs mondiaux ont toujours été confrontés à des obstacles pour accéder aux marchés de titres américains, qui représentent environ 63 000 milliards de dollars, en raison de frais élevés, d’un accès limité, de frictions sur les transferts, de la fragmentation des plateformes et d’exclusions géographiques, qui ont fermé les portes aux marchés des capitaux à des millions de personnes », explique Ian De Bode, directeur de la stratégie chez Ondo Finance. « Travailler avec Alpaca nous permet de tokeniser les actions et les FNB américains avec la rapidité, l’accessibilité et la programmabilité de la blockchain pour ces investisseurs mondiaux. »

« L'avenir de la finance réside dans le rapprochement des marchés traditionnels et décentralisés », déclare Yoshi Yokokawa, CEO et cofondateur d'Alpaga. « Ondo reflète approche, et Alpaca se consacre à permettre cette transformation à l'échelle mondiale avec l'infrastructure qui la rend possible. »

Cette collaboration met en évidence l'évolution continue du paysage financier, où la technologie peut rendre certaines opportunités d'investissement plus accessibles à l'échelle mondiale. Ondo Global Markets est actuellement disponible sur Ethereum, et sera prochainement lancé sur Solana et BNB Chain.

À propos d'Alpaca

Basé aux États-Unis, Alpaca est un courtier/négociant et une infrastructure à compensation automatique de courtage d’actions, de FNB, de titres à revenu fixe, de négociation d’options 24/5, et propose un financement de plus de 170 millions USD pour la levée de cryptomonnaies. Alpaca est soutenu par des investisseurs de premier plan dans le monde entier, notamment Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Unbound, SBI Group, Derayah Financial, Elefund, et Y Combinator. Pour de plus amples renseignements, visitez : alpaca.markets

À propos d'Ondo Finance

Ondo est une société de technologie blockchain. Sa mission est d'accélérer la transition vers une économie ouverte en construisant les plateformes, les actifs et les infrastructures qui soutiennent les marchés financiers on-chain. Pour plus d'informations, visitez ondo.finance

Veuillez lire les caractéristiques et les risques des options standardisées avant d'investir dans des options.

Tous les investissements comportent des risques ; pour plus d'informations, veuillez consulter notre bibliothèque de divulgation. La cryptomonnaie est hautement spéculative, volatile et peut entraîner une perte totale de valeur. Veuillez cliquer ici pour de plus amples renseignements.

Les services de tokenisation ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Alpaca Crypto LLC fournit des services d'actifs numériques, tandis que les titres sous-jacents aux actifs tokenisés sont conservés par Alpaca Securities LLC. Aucune des deux entités n'est l'émetteur d'actifs ou n'est impliquée dans la tokenisation d'actifs. Les actifs tokenisés sont émis par des tiers, ne représentent pas une participation directe et comportent des risques uniques. Veuillez consulter la divulgation de tokenisation pour obtenir de l'information sur les risques.

Alpaca Securities LLC (membre de la FINRA / SIPC ) et Alpaca Crypto LLC (NMLS# 2160858 une MSB enregistrée auprès du FinCEN, non membre de la FINRA/SIPC) sont des filiales en exclusivité d’AlpacaDB, Inc. ; les cryptomonnaies comportent des risques uniques et ne sont pas protégées par la FDIC ou la SIPC. Il ne s'agit pas d'une offre ou d'une sollicitation d'acheter ou de vendre des titres ou des crypto-monnaies, ou d'ouvrir un compte, dans une juridiction où Alpaca n'est pas enregistré ou sans licence.

Alpaca et Ondo Finance ne sont pas affiliés ; aucune des parties n'est responsable des responsabilités de l'autre.

