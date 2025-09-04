Grid Dynamics und Temporal Technologies kündigen neue Agentic AI Platform zur Förderung von Unternehmensinnovationen an

SAN RAMON, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und digitalen Engagement-Dienstleistungen, gab heute die Einführung seiner Temporal Agentic AI Platform bekannt, die in Zusammenarbeit mit Temporal Technologies entwickelt wurde. Die neue Plattform ermöglicht es Unternehmen, anspruchsvolle KI-Lösungen mit verbesserter Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Beobachtbarkeit zu entwickeln, einzusetzen und zu verwalten – und damit Initiativen zur KI-Transformation erheblich zu beschleunigen.

Die Temporal Agentic AI Platform nutzt die robusten Ausführungsfunktionen von Temporal, um häufige Herausforderungen im Bereich der Unternehmens-KI zu bewältigen. Zu diesen Herausforderungen gehören die Verwaltung langwieriger, komplexer KI-Workflows, die Gewährleistung von Fehlertoleranz und die Aufrechterhaltung des Status in verteilten Systemen. Die Plattform erleichtert die Entwicklung von KI-Agenten der nächsten Generation, die komplexe Geschäftsprozesse automatisieren und intelligente Entscheidungen treffen können.

Zu den wichtigsten Funktionen der Temporal Agentic AI Platform gehören:

Zuverlässige KI-Workflows: Stellt sicher, dass mehrstufige agentenbasierte KI-Prozesse fehlertolerant sind und genau dort fortgesetzt werden, wo sie unterbrochen wurden, selbst im Falle von Ausfällen oder Systemneustarts.

Skalierbare Agent-Orchestrierung: Bietet eine robuste Orchestrierung für Tausende von KI-Agenten, sodass Unternehmen ihre KI-Aktivitäten nahtlos skalieren können.

Verbesserte Beobachtbarkeit: Bietet umfassende Transparenz bei der Ausführung von agentenbasierten KI-Workflows und ermöglicht so eine einfachere Fehlerbehebung, Überwachung und Prüfung von KI-gesteuerten Prozessen.

Vereinfachte Entwicklung: Optimiert die Entwicklung komplexer agentenbasierter KI-Anwendungen, indem die Komplexität verteilter Systeme und der Zustandsverwaltung abstrahiert wird.

Integration in bestehende Systeme: Bietet Integrationen für gängige Unternehmenssysteme wie CRM, ERP und Datenmanagement.

„Agentische KI-Plattformen sind eine relativ neue Kategorie in der Unternehmenswelt, doch viele Unternehmen haben sie bereits auf ihrer Roadmap“, sagte Ilya Katsov, CTO für Amerika bei Grid Dynamics. „Die Temporal Agentic AI Platform behebt kritische Schwachstellen bei der Bereitstellung und Verwaltung von KI in großem Maßstab und bietet unseren größten Kunden die Tools, um widerstandsfähigere, intelligentere und autonomere KI-Systeme mit minimalen Gemeinkosten und kürzester Markteinführungszeit zu entwickeln.“

„Da Unternehmen zunehmend auf den Einsatz von KI setzen, ist Zuverlässigkeit unverzichtbar“, so Preeti Somal, SVP of Engineering bei Temporal. „Die Kombination der Plattform von Grid Dynamics mit dem Durable Execution-Modell von Temporal gibt Entwicklerteams die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um zuverlässige und skalierbare agentenbasierte Systeme zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, Teams dabei zu unterstützen, die nächste Generation von KI-gestützten Anwendungen mit integrierter Langlebigkeit, Beobachtbarkeit und Produktionsreife zu skalieren.

Die Temporal Agentic AI Platform ist ein Beweis für das Engagement von Grid Dynamics, transformative KI-Lösungen für Unternehmen bereitzustellen, die agentenbasierte KI-Funktionen operationalisieren möchten. Weitere Informationen zur Temporal Agentic AI Platform finden Sie unter Grid Dynamics Temporal Agentic AI Platform.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement. Mit technischer Vision und unternehmerischem Gespür bewältigen wir die dringlichsten technologischen Herausforderungen und unterstützen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die einen Transformationsprozess durchlaufen. Ein Alleinstellungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere achtjährige Erfahrung und Führungsposition im Bereich Unternehmens-KI, die auf fundierten Kenntnissen und kontinuierlichen Investitionen in Daten und ML-Plattformentwicklung, Cloud-Plattform und -Produktentwicklung, IoT und Edge Computing sowie Digital Engagement-Services aufbaut. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im Silicon Valley und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Temporal Technologies

Temporal Technologies ist der Entwickler der Open-Source-Plattform „Temporal“ für dauerhafte Ausführung. Temporal ermöglicht Entwicklern die Erstellung und den Betrieb skalierbarer, ausfallsicherer Anwendungen, indem es eine Plattform bereitstellt, die den Status lang laufender, fehlertoleranter Workflows verfolgt. Temporal Website.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte „glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „kann“, „wird“, „potenziell“, „projiziert“, „prognostiziert“, „fortsetzen“ oder „sollte“ oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und dem zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich im Hinblick auf Kunden und die Temporal Agentic AI-Plattform.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, sowie alle Faktoren, die unsere Fähigkeiten, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich wesentlich auf Grid Dynamics auswirken könnten, einschließlich seiner Geschäftsergebnisse und seiner Finanzlage, sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Jahresberichts von Grid Dynamics auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie in anderen periodischen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC enthalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.