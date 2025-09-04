-

Ondo Finance y Alpaca colaboran para tokenizar acciones y ETF estadounidenses

Las finanzas tradicionales y los mercados on-chain son interconectados para ampliar el acceso a activos de alta calidad

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Ondo Finance, líder en innovación financiera basada en blockchain y en activos del mundo real tokenizados, anunció hoy el lanzamiento de Ondo Global Markets, su plataforma para acciones y ETF (transferencias electrónicas de fondos) estadounidenses tokenizadas. La plataforma está impulsada por esta fusión estratégica con Alpaca —un bróker-dealer autosuficiente y API de infraestructura para la intermediación en la compraventa de acciones, ETF y opciones de trading, así como de criptomonedas—.

Según un informe de McKinsey, la capitalización de mercado tokenizada podría alcanzar alrededor de 2 billones de dólares en 2030 en una amplia variedad de activos. Este aumento previsto de la demanda de mercado de activos tokenizados, como las acciones y los ETF estadounidenses, se produce en un contexto en el que los inversores globales siguen enfrentándose a barreras, incluso estrictas normas de acceso al mercado, mínimos demasiado altos y procesos de liquidación engorrosos.

