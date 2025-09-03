PHCグループ、連結子会社アセンシアによるEversense®販売事業の譲渡に関する基本合意のお知らせ

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- PHCホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：出口 恭子、以下「PHCHD」）および連結子会社Ascensia Diabetes Care Holdings AG（本社：スイス バーゼル、以下「アセンシア」）は、本日、持続血糖測定（CGM）システム Eversense®の販売事業を製造元であるSenseonics Holdings, Inc. （ニューヨーク証券取引所証券コード：SENS、以下「Senseonics」）に事業譲渡することにつき、基本合意したことをお知らせします。今後締結予定の最終契約で定めることになりますが、2026年1月1日を目標にSenseonics傘下でEversenseの研究開発、製造、および販売活動の一体化を目指します。

アセンシアは2020年にSenseonicsと独占販売契約を締結し、2024年10月には世界初で唯一の1年間使用可能なCGMシステム「Eversense 365」を米国で上市しました。一方で、Eversenseが成長を続ける中、アセンシアの主要事業である血糖値測定（BGM）システム事業との乖離が次第に大きくなり、PHCHD、アセンシア、Senseonicsは、開発、製造から販売までをSenseonics傘下で一貫した体制を構築することがEversenseの成長を加速させるために最適であると判断しました。この判断は、投資効率を重視し、ポートフォリオ管理を強化するというPHCHDの「中期経営計画2027」の方針に基づくものです。

最終契約締結後、Eversenseの米国での上市を主導したブライアン・ハンセンが事業部長を務めるCGM事業をSenseonicsへ移管する予定です。また、PHCHDとアセンシアは、Senseonicsがグローバルに販売インフラを構築するまでの間、ビジネスパートナー、患者さん、医療従事者に対する影響を最小限に抑えるため、移行サービス契約（TSA）を適宜締結する予定です。

PHCHDの最高執行責任者（COO）兼最高戦略責任者（CSO）であり、アセンシアの社長を務める佐藤 浩一郎は次のように述べています。「Eversenseの市場展開において、Senseonicsと協力できたことを大変誇りに思っています。今後、事業譲渡契約の締結に向けて協議を進め、スムーズなオペレーションの立ち上げを支援して参ります。Senseonicsへの既存の投資は維持するとともに、糖尿病分野でのさらなる成長機会を模索していきます。」

Senseonicsの社長兼CEOであるTim Goodnowは次のように述べています。「Eversenseは差別化された非常に独自性の高い製品です。この度、製造とコマーシャルの両チームを一体化し、糖尿病をお持ちの方々のニーズに応える体制を整えていきます。PHCHDとアセンシアのパートナーシップに心から感謝しています。才能あるチームを迎え入れ、Eversense 365の勢いをさらに加速させていきます。」

＜PHCホールディングス株式会社（PHCグループ）について＞

PHCホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念に掲げるグローバルヘルスケア企業です。傘下にPHC株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2024年度のグループ連結売上収益は3,616億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。PHCグループはPHCホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

＜アセンシア ダイアベティスケアホールディングスについて＞

アセンシア ダイアベティスケアホールディングスは、グローバルに展開する日本発のヘルスケア企業であるPHCホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）とその傘下の事業子会社を総称するPHCグループのメンバーです。2016年にPHCホールディングス株式会社がBayer Diabetes Careを買収・統合し設立されました。当社は革新的なソリューションを通じて、糖尿病をお持ちの方のより快適な生活を支えることをミッションとして掲げ、日々の管理を支援する、糖尿病ケアのグローバル企業です。世界的に定評のある血糖値測定システム「CONTOUR®」シリーズを製造・販売し、Senseonics製の持続血糖測定(CGM)システム「Eversense®」を独占販売しています。これらの製品は先進的なテクノロジーと使いやすさを兼ね備え、糖尿病をお持ちの方の病状管理とより快適な生活を支えています。当社は糖尿病コミュニティに信頼されるパートナーとして、医療従事者の方々やその他のパートナーと協働し、最高水準の精度と信頼性を備えた製品を提供し、コンプライアンスと高い倫理観に基づいた事業に取り組んでいます。アセンシアは、100以上の国と地域で製品を販売し、約1,400人の従業員が29の国と地域で事業を展開しています。

詳細は、アセンシア ダイアベティスケアのウェブサイトをご覧ください。（英語ウェブサイト）