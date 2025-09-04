-

ラピッド・メディカル、北米におけるDRIVEWIRE™ 24の症例数が1000件を超え、MDR承認を取得し欧州に展開

臨床実績と医師からの強い需要が、次世代アクセス技術の急速な普及と世界的な承認を促進

With a deflectable tip controlled by a proximal handle, DRIVEWIRE™ 24 enables operators to steer in real time — reaching tortuous anatomy directly, reducing wire exchanges, and supporting catheters more effectively to improve efficiency in complex neurovascular procedures.

米テキサス州サウスレイク&フランス、マルセイユ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 能動血管内デバイスのリーディングカンパニーであるラピッド・メディカルは、今年初めに開始した限定販売において、同社のDRIVEWIRE™ 24ステアラブルガイドワイヤーが北米における1000件以上の神経血管手術に使用されたことを発表しました。また、同社は2025年ESMINT年次総会において、欧州医療機器規則（MDR）に基づくCEマークを取得したことも発表しました。

ニューヨーク州ニューヨーク大学ランゴーン校の脳神経外科医であるエレズ・ノセック氏は、「私の経験では、このワイヤーは従来の技術では不可能だった精度とサポートのユニークな組み合わせを実現しており、あらゆる身体構造に対して、より効率的かつ短時間でアプローチできる、信頼性の高いツールとなっています」と述べています。

DRIVEWIREは、0.024インチの制御可能なガイドワイヤーとして初めて、虚血性脳卒中、動脈瘤、その他の複雑な神経血管疾患において、同分野でも人気の技術となりつつあります。先端部が機械的に調整可能なため、医師はワイヤーの形状とステアリングをリアルタイムでコントロールでき、遠位血管への迅速かつ確実なアクセス、ワイヤー交換頻度の最小化、そしてカテーテルの堅牢なサポートを実現します。北米の多施設共同研究による176症例の解析では、本デバイスは94%の症例で標的部位への到達に成功し、デバイスに起因する合併症は認められませんでした。

欧州の臨床医たちは現在、導入に向けて準備を進めています。スウェーデン、オレブロにあるオレブロ大学病院のインターベンション専門医であるホザン・ラディ氏は、本製品のトレーニングを受けた後、「この技術によって症例への対応が飛躍的に速まることは明らかです。先端をリアルタイムで制御できるようになったことで、問題箇所へのアクセス、精度、そしてサポートの面で新たな選択肢が生まれます。私は、この技術を日々の診療に取り入れることを楽しみにしており、毎日の症例へのアプローチを大きく変えるものと信じています」と述べています。

ラピッド・メディカルについて

ラピッド・メディカルは、虚血性脳卒中および出血性脳卒中を治療する先進的なインターベンション用デバイスを開発することで、神経血管治療の可能性を広げています。独自の製造技術を活用したラピッド・メディカルの製品は、遠隔操作が可能であるとともに、完全な可視性も備えています。これにより、医師はリアルタイムで患者の身体状態を把握し、個々の患者に合わせたアプローチを最適化し、より優れた治療結果を実現できます。TIGERTRIEVER™ 1317、21COMANECI™、COLUMBUS™/DRIVEWIRE 14、およびDRIVEWIRE™ 24でCEマークおよびFDA承認を取得しています。TIGERTRIEVER XLと25もCEマークを取得しています。詳細はwww.rapid-medical.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Ronen Eckhouse
+972-72-2503331
ronen@rapid-medical.com

