Biocytogen conclut un accord avec Merck, KGaA, Darmstadt, Germany, visant à faire progresser les solutions d’administration à base de lipides conjugués à des anticorps

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Pékin) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX : 02315), une société internationale de biotechnologie qui mène des activités de recherche et développement dans le domaine des médicaments innovants à base d’anticorps, et Merck KGaA, Darmstadt, Germany, une société scientifique et technologique de premier plan, ont conclu un accord d’évaluation et d’option visant à faire progresser le développement de solutions de délivrance à base de lipides conjugués à des anticorps pour les charges utiles d’acides nucléiques, telles que les nanoparticules lipidiques (LNP) conjuguées à des anticorps.

Selon les termes de l’accord, Biocytogen fournira des anticorps entièrement humains exclusifs dérivés de sa plateforme RenMice® pour évaluation dans le cadre des services LNP conjugués à des anticorps de Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne s’est vu accorder une option exclusive pour acquérir les droits sur certains actifs anticorps en échange de redevances et de royalties sur les ventes et les sous-licences.

« Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Merck KGaA, Darmstadt, Germany, afin d’explorer le potentiel des systèmes de délivrance à base de lipides conjugués à des anticorps », déclare Yuelei Shen, président-directeur général de Biocytogen. « Cette collaboration met en évidence la polyvalence de nos plateformes d’anticorps entièrement humains et les nombreuses applications des anticorps au-delà des thérapies traditionnelles. En combinant notre expertise en matière de découverte d’anticorps avec les capacités éprouvées de Merck KGaA, Darmstadt, Germany dans le domaine des LNP, nous espérons accélérer le développement de solutions de délivrance d’acides nucléiques de nouvelle génération. »

« Cette collaboration renforcera la position de Merck KGaA, Darmstadt, Germany dans la fourniture de solutions de délivrance de médicaments à base de LNP », déclare Kahina Lang, directrice exécutive, responsable de la délivrance de médicaments de nouvelle génération chez Merck KGaA, Darmstadt, Germany. « Nous serons en mesure d’améliorer encore la spécificité du ciblage grâce à notre conception innovante de LNP conjugués à des anticorps. Nos clients auront accès à un portefeuille plus complet de services d’administration. »

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie menant des études et développant de nouveaux médicaments à base d’anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie de l’édition de gènes, Biocytogen s’appuie sur les plateformes propriétaires RenMice® (RenMab™ / RenLite® / RenNano® / RenTCR mimic™) pour la découverte d’anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicaments bispécifiques, la découverte de nanocorps et la découverte de TCR-mimic™, la découverte de nanocorps et la découverte d’anticorps imitant le TCR, et a créé une sous-marque, RenBiologics™, visant à explorer des partenariats mondiaux pour une bibliothèque prête à l’emploi de >1 000 000 séquences d’anticorps entièrement humains contre plus de 1 000 cibles en vue d’une collaboration mondiale. Au 30 juin 2025, environ 280 accords de codéveloppement, d’octroi de licences ou de transfert d’anticorps thérapeutiques et d’actifs cliniques multiples et plus de 50 projets de licences RenMice® sur des cibles désignées ont été établis dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales (MNC). Biocytogen a été la première à créer des modèles humanisés knock-in de cibles de médicaments pour la recherche préclinique et fournit actuellement quelques milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l’emploi sous la marque BioMice™, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d’édition de gènes pour des clients du monde entier. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des filiales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco, San Diego) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://biocytogen.com.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Merck KGaA, Darmstadt, Germany, une entreprise scientifique et technologique de premier plan, opère dans les domaines des sciences de la vie, de la santé et de l’électronique. Plus de 62 000 employés travaillent chaque jour à améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus joyeux et plus durables. Qu’il s’agisse de fournir des produits et des services qui accélèrent le développement et la fabrication de médicaments, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou de permettre l’intelligence des appareils, l’entreprise est présente partout. En 2024, Merck KGaA, Darmstadt, Germany a réalisé un chiffre d’affaires de 21,2 milliards d’euros dans 65 pays.

La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque « Merck » à l’échelle internationale. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d’activité de Merck KGaA, Darmstadt, Germany, opèrent sous les noms MilliporeSigma dans les sciences de la vie, EMD Serono dans les soins de santé et EMD Electronics dans l’électronique. Depuis sa fondation en 1668, l’exploration scientifique et l’entrepreneuriat responsable ont été les clés des progrès technologiques et scientifiques de l’entreprise. À ce jour, la famille fondatrice reste l’actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse.

