-

iBASIS adquire ativos globais de voz, IPX e mensagens da Telstra International e assina contrato de longo prazo para a prestação desses serviços

  • Fortalece presença global com expansão na região Ásia-Pacífico
  • Reforça a posição como parceiro preferencial das operadoras domésticas de nível um
  • Avança na consolidação do mercado internacional de telecomunicações por atacado
  • Impulsiona a iBASIS em sua trajetória de crescimento
original From left to right Roary Stasko, CEO, Telstra International Patrick George, CEO, iBASIS

From left to right Roary Stasko, CEO, Telstra International Patrick George, CEO, iBASIS

PARIS E SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--A iBASIS, fornecedora líder de soluções de comunicação para operadoras e players digitais no mundo inteiro, anunciou hoje que assinou um Contrato de Compra e Venda de Ativos (APA) com a Telstra para adquirir os contratos de voz, celular e mensagens por atacado da Telstra International.

A transação, que está sujeita a aprovações regulatórias, representa uma grande expansão da escala comercial, alcance geográfico e portfólio de clientes da iBASIS na região Ásia-Pacífico, reforçando sua presença em Hong Kong e Singapura e estabelecendo sua presença na Austrália e Nova Zelândia. Além disso, a iBASIS obterá direitos exclusivos para serviços de voz no atacado internacional para a Digicel Pacific, parte do portfólio da Telstra International, cobrindo Papua Nova Guiné, Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu e Nauru.

A transação reforça ainda mais o posicionamento da iBASIS como parceira preferencial das operadoras domésticas de nível um para serviços no atacado internacional e consolidadora do mercado no atacado internacional.

“Esta parceria de longo prazo com a iBASIS oferece uma oportunidade estratégica para fortalecer nossa capacidade de competir globalmente, garantindo a continuidade e a qualidade para nossos clientes de voz internacionais. Temos total confiança na iBASIS para oferecer uma continuidade perfeita para nossos clientes de atacado e varejo, apoiada por seu histórico comprovado em prestação de serviços e experiência global.” afirmou Roary Stasko, CEO da Telstra International.

“Estamos extremamente orgulhosos da parceria com a Telstra. Isso representa um marco significativo na estratégia de consolidação contínua da iBASIS”, afirmou Patrick George, CEO da iBASIS. “Esta transação acelera nossa trajetória de crescimento e fortalece nossa posição de liderança única como um player global de atacado. Ela atesta a relevância do nosso modelo como especialista independente em comunicações globais de atacado, construído em plataformas de voz e móveis de alto desempenho, e expande nosso alcance e presença na região da Ásia-Pacífico.”

A transação envolve a transferência de contratos de alto valor com clientes e de uma equipe internacional composta por profissionais experientes nas áreas comercial e operacional. A iBASIS está comprometida em garantir uma transição tranquila, com manutenção da qualidade dos serviços para todos os clientes. Os relacionamentos existentes com clientes permanecerão intactos e totalmente respaldados durante todo o processo de integração.

A transação, que está sujeita à aprovação regulatória, deve ser concluída até o final de 2025. A Dohan Advisory atuou como consultora financeira da iBASIS.

Sobre a iBASIS
A iBASIS é a provedora líder de soluções de comunicação que permite que operadoras e players digitais de todas as partes do mundo tenham desempenho e se transformem. A iBASIS é a primeira especialista independente em comunicações e fornecedora Tier One IPX com mais de 800 destinos LTE. Atualmente, a iBASIS atende a mais de 1.000 clientes em 28 locais no mundo inteiro. A iBASIS otimiza a conectividade, a qualidade e a segurança globais para que os clientes obtenham altos retornos em voz, mensagens SMS A2P, dados móveis, roaming 5G e IoT.

Sobre a Telstra International
A Telstra International é uma parceira de infraestrutura digital e conectividade de confiança na região Ásia-Pacífico. É o braço global da Telstra, uma empresa líder em telecomunicações e tecnologia, com uma orgulhosa herança australiana. A Telstra International fornece soluções de conectividade seguras e resilientes para atender às crescentes necessidades de milhares de clientes dos setores de tecnologia, empresas e atacado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Assessoria de Mídia
Jason McGee-Abe
26FIVE Global Lab
iBASIS@26FIVE.com
+44 7970 237682

Industry:

iBASIS

Details
Headquarters: Lexington, MA
CEO: Patrick George
Employees: 400
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Assessoria de Mídia
Jason McGee-Abe
26FIVE Global Lab
iBASIS@26FIVE.com
+44 7970 237682

More News From iBASIS

iBASIS aumenta ainda mais o seu crescimento com a proprietária Tofane a concluir a aquisição da NOS International Carrier Services

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A iBASIS, fornecedora líder de soluções de comunicações para operadoras e players digitais em todo o mundo, confirmou hoje que a sua proprietária, a Tofane Global, concluiu a aquisição da NOS International Carrier Services (NOS ICS), uma subsidiária da NOS, um grupo de comunicações e entretenimento líder em Portugal. Em 2019, a NOS ICS apresentou receitas de 141 milhões de euros. A empresa será consolidada sob a iBASIS, aumentando o seu tamanho, alcance e inov...
Back to Newsroom