アンダーセン・コンサルティング、ファーストQAシステムズとの協業によりエンド・ツー・エンドのテクノロジー提供力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ビジネスAI、デジタル・トランスフォーメーション、サイバーセキュリティー分野の専門知識で定評のある大手テクノロジー・サービス・プロバイダーのファーストQAシステムズとの協業を通じ、デジタル・トランスフォーメーションとAI領域の提供力をさらに強化しています。

2011年に設立され、日本を拠点とするファーストQAシステムズは、アジア、ヨーロッパ、および北米のフォーチュン500企業や多国籍企業をサポートするコンサルティング主導のテクノロジー・サービス企業です。AI、（サービスナウ、SAP、セールスフォース・プラットフォームを活用した）デジタル・トランスフォーメーション、ITおよびOT領域のサイバーセキュリティーを専門としています。また、グループ企業であるヒミツラボを通じて、「HIMITSU8™ Unified Development Framework (UDF)™」を搭載した次世代エージェンティックAIソリューションを提供しています。製造業、製薬、および銀行・金融サービスにわたる業界知見を備えています。

ファーストQAシステムズのマネージング・ディレクターであるナビーンMV氏は、「アンダーセン・コンサルティングとの協業は、企業変革に向けた画期的な一歩です」と述べており、「当社のベンチャー・スタジオであるヒミツラボを通じて、認知的、論理的、文脈的知能を基に構築されたエージェンティックAIシステムを開拓しています。これは、単に自動化を実現するだけでなく、企業全体の意思決定の実行や、柔軟な対応と質の向上を図るように設計されています。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、こうした技術的専門知識を世界一流のコンサルティングと組み合わせることで、企業による業務の向上と持続可能な成長を支援する新たな選択肢を提供可能となります」と話しています。

アンダーセン・コンサルティングのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ボルサッツは、「当社のクライアントがデジタル・アジェンダの推進を図る中、精度、スピード、拡張可能なインテリジェンスに対する需要は今まで以上に高まっています」と述べており、「ファーストQAシステムズとの協業は、複雑性と高可用性が融合する業界で最先端のソリューションを提供する当社の能力を高めるものです。AI、サイバーセキュリティー、エンタープライズ・クラウド・プラットフォームにおけるファーストQAシステムズの高度な専門知識、そしてベンチャー・スタジオであるヒミツラボを通じた革新的な活動は、我々の国際的なコンサルティング能力を強化するものとなるでしょう」と語っています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービス群を提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

