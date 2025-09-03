Rapid Medical™ overschrijdt grens van 1.000 gevallen met DRIVEWIRE™ 24 in Noord-Amerika en breidt uit naar Europa met MDR-goedkeuring

SOUTHLAKE, Texas & MARSEILLE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Rapid Medical™, een toonaangevende ontwikkelaar van actieve endovasculaire apparaten, kondigt aan dat zijn stuurbare DRIVEWIRE™ 24-geleidedraad is gebruikt in meer dan 1.000 neurovasculaire procedures in Noord-Amerika tijdens een beperkte commerciële lancering die eerder dit jaar begon. Het bedrijf kondigde tevens de ontvangst aan van de CE-markering onder de Europese Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR), zoals gepresenteerd tijdens de jaarlijkse ESMINT-vergadering van 2025.

"Naar mijn ervaring biedt de draad een unieke combinatie van precisie en ondersteuning die simpelweg niet mogelijk was met conventionele technologieën," aldus dr. Erez Nossek, neurochirurg aan NYU Langone in New York, NY.

