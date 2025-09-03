-

iBASIS从Telstra International收购全球语音、IPX及消息批发资产，并签署提供这些服务的长期协议

  • 扩大亚太地区业务覆盖，强化全球布局
  • 巩固作为一级本土运营商首选合作伙伴的地位
  • 推动国际批发电信市场整合
  • 加速iBASIS的增长轨迹
original 从左至右：Telstra International首席执行官Roary Stasko；iBASIS首席执行官Patrick George

从左至右：Telstra International首席执行官Roary Stasko；iBASIS首席执行官Patrick George

巴黎和悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的运营商及数字企业通信解决方案提供商iBASIS今日宣布，已与Telstra签署资产买卖协议(APA)，将收购Telstra International的批发语音、移动及消息客户合约。

该交易尚需获得监管批准，标志着iBASIS的商业规模、地理覆盖范围及亚太地区客户组合的重大扩展，不仅强化了其在香港和新加坡的业务布局，还首次进军澳大利亚和新西兰市场。此外，iBASIS将获得Digicel Pacific（Telstra International投资组合的一部分）国际批发语音服务的独家权利，覆盖巴布亚新几内亚、斐济、萨摩亚、汤加、瓦努阿图和瑙鲁。

该交易进一步巩固了iBASIS作为一级本土运营商国际批发服务首选合作伙伴及国际批发市场整合者的地位。

“与iBASIS的长期合作提供了一个战略机遇，既能增强我们的全球竞争力，又能确保国际语音客户的服务连续性和质量。我们完全相信iBASIS能够为我们的批发和零售客户提供无缝衔接的服务连续性，其在服务交付方面的良好记录和全球专业知识就是有力支撑。”Telstra International首席执行官Roary Stasko表示。

iBASIS首席执行官Patrick George表示：“我们非常自豪能与Telstra合作。这是iBASIS持续推进整合战略的重要里程碑。该交易加速了我们的增长进程，并强化了我们作为全球批发领域独特领导者的地位。它验证了我们作为全球批发通信独立专家的模式价值——该模式基于高性能语音和移动平台构建，并扩大了我们在亚太地区的影响力和业务布局。”

此次交易涉及高价值客户合约的转让，以及一支经验丰富的国际商业和运营专业团队的加入。iBASIS致力于确保无缝过渡，为所有客户提供不间断的服务质量。在整合过程中，现有客户关系将保持不变并获得全面支持。

该交易尚待监管批准，预计于2025年底前完成。Dohan Advisory在交易中担任iBASIS的财务顾问。

关于iBASIS
iBASIS是一家领先的通信解决方案提供商，助力全球运营商和数字企业实现业绩提升与转型。作为首家独立通信专家和一级IPX供应商，iBASIS覆盖800多个LTE目的地，目前在全球28个据点为1000多家客户提供服务。iBASIS致力于优化全球连接、质量和安全性，帮助客户在语音、SMS A2P消息、移动数据、5G漫游和物联网领域实现高回报。

关于Telstra International
Telstra International是亚太地区值得信赖的数字基础设施和连接合作伙伴，也是拥有深厚澳大利亚本土底蕴的领先电信和科技公司Telstra的全球分支。Telstra International提供安全可靠的连接解决方案，满足数千家科技、企业和批发客户不断增长的需求。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

