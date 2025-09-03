-

Rapid Medical™ supera i 1.000 casi con DRIVEWIRE™ 24 in Nord America e si estende in Europa con l'approvazione MDR

Prestazioni cliniche e una forte domanda da parte dei medici guidano il rapido aumento e l'approvazione globale della tecnologia di accesso di nuova generazione

With a deflectable tip controlled by a proximal handle, DRIVEWIRE™ 24 enables operators to steer in real time — reaching tortuous anatomy directly, reducing wire exchanges, and supporting catheters more effectively to improve efficiency in complex neurovascular procedures.

SOUTHLAKE, Texas e MARSIGLIA, Francia--(BUSINESS WIRE)--Rapid Medical™, azienda leader nello sviluppo di dispositivi endovascolari attivi, annuncia che il suo filo guida orientabile DRIVEWIRE™ 24 è stato utilizzato in oltre 1.000 interventi neurovascolari in Nord America durante un lancio commerciale limitato avviato all'inizio di quest'anno. La società ha anche annunciato di aver ricevuto il marchio CE ai sensi dal regolamento UE sui dispositivi medici (MDR), presentato al 2025 ESMINT Annual Meeting.

“Nella mia esperienza, il filo offre una combinazione unica di precisione e supporto che in pratica non è stata finora possibile con le tecnologie tradizionali”, ha dichiarato il Dr. Erez Nossek, neurochirurgo presso la NYU Langone di New York, NY.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ronen Eckhouse
+972-72-2503331
ronen@rapid-medical.com

