Barilla ontdekt een vergeten verhaal over Pasticcino, de 'Eerste Kok van de Formule 1'

PARMA, Italië--(BUSINESS WIRE)--Voordat de lichten op groen gingen en de motoren over de rechte stukken raasden, ontstond er in de racepaddocks van de jaren 70 stilletjes een ander soort ritueel. Niet bepaald wat je zou verwachten in de adrenalinerijke wereld van de Formule 1. Maar verborgen achter de schermen, weg van de camera's, gebeurde er stilletjes iets moois. En het begon allemaal met een man met de bijnaam Pasticcino.

Zijn echte naam is Luigi Montanini: een banketbakker met wortels in de keukens van Modena die, geheel toevallig, maaltijden kookte voor de Formule 1-wereld. Met twee kookpitten, een handvol pannen en een doos Barilla-pasta creëerde hij iets dat beter was dan het eten zelf. Hij creëerde momenten van rust, warmte en saamhorigheid. In een wereld die gekenmerkt werd door rivaliteit, bracht hij een vleugje familie.

Dit waargebeurde verhaal is de het hart van Barilla's nieuwe wereldwijde campagne, Tastes Like Family. Niet zomaar een terugblik, maar een herinnering dat sommige dingen, zoals een gedeeld bord pasta, de tijd, taal en zelfs sport overstijgen.

“Bij Barilla hebben we altijd geloofd dat pasta veel meer is dan voeding: het is een manier om verbondenheid te creëren, waar je ook bent,” aldus Ilaria Lodigiani, Chief Category & Marketing Officer bij Barilla. “We hebben ervoor gekozen onze nieuwe campagne te openen met het verhaal van Pasticcino, niet alleen omdat het een charmante anekdote is, maar omdat het een waar onderdeel is van de Italiaanse identiteit. Een verhaal dat laat zien hoe eten, zelfs op een zo onverwachte plek als de Formule 1-paddock, vreemden in familie kan veranderen. Het weerspiegelt iets diepgewortelds in onze cultuur en in de missie van Barilla, al bijna 150 jaar. ”

In die begindagen van de Formule 1 waren er geen gastvrijheidstradities. Alleen asfalt, spanning en af en toe een koude sandwich. Totdat Pasticcino warme borden pasta begon te serveren op motorkappen en klaptafels, en iedereen van monteurs tot circuitlegendes te eten gaf. Zijn keuken was geïmproviseerd, zijn ingrediënten eenvoudig, maar de vertrouwde sfeer? Onmiskenbaar.

Monteurs, ingenieurs, zelfs coureurs: ze kwamen allemaal. Niet alleen voor het eten, maar voor het gevoel. Tussen de races door zaten ze, praatten ze en lachten ze. Een paar minuten vervaagde de concurrentie. Wat overbleef was iets diep menselijks: verbondenheid.

“Formule 1 is altijd een wereld van rivaliteit en competitie geweest,” stelt Paolo Barilla, vicevoorzitter van de Barilla Group en voormalig Formule 1-coureur. “Maar daarnaast is er ruimte voor vriendschap. Coureurs, monteurs, ingenieurs - ze zaten samen en deelden een maaltijd. Het was het eten dat die momenten van verbondenheid creëerde. Een eenvoudig bord pasta waar mensen zich thuis bij voelden, zelfs ver daar vandaan.”

In 1979 werd Pasticcino in de Grand Prix-wereld gegooid zonder een woord Engels of Spaans te spreken, en dus improviseerde hij. Hij kookte voor iedereen die honger had en wat gezelschap wilde, gebruik makend van wat hij had en dat serverend waar hij kon. Sommige maaltijden werden op autokappen gegeten, andere op klapstoelen, maar dat maakte eigenlijk niet uit. Het was het Italiaanse recept om dat familiegevoel te delen: een paar simpele ingrediënten, met zorg bereid en zonder poespas gedeeld. Zijn verhaal is meer dan een feelgood-anekdote: het is een weinig bekend hoofdstuk in de Italiaanse cultuurgeschiedenis, waar twee nationale iconen, pasta en Formule 1, elkaar op de meest menselijke manier ontmoeten.

“Ze kwamen naar me toe alsof ze bij hun moeder thuis aankwamen. Ze gingen zitten. Een tijdlang verdwenen de baan, de rivaliteit, de competitie – alles verdween. En alles wat op dat moment belangrijk was, was een bord pasta en het gelach van een gedeeld moment,” herinnert Pasticcino zich.

Ze waren wellicht spontaan, maar die lunches brachten mensen op een bijzondere manier samen. Het waren momenten van echte verbondenheid. En vandaag de dag vormen die eenvoudige maaltijden de emotionele hoeksteen van Tastes Like Family, de nieuwe campagne van Barilla die de schoonheid van dagelijkse rituelen en de tijdloze kracht van samen eten viert.

Als familiebedrijf, ontstaan in Parma en geleid door generaties broers, heeft Barilla altijd geloofd dat pasta een belofte van zorg is die van hand tot hand, van generatie op generatie, wordt doorgegeven. Tastes Like Family herinnert ons eraan dat wat ons dichter bij elkaar brengt vaak het eenvoudigste is: een plek aan dezelfde tafel. Want het verhaal van Pasticcino is niet zomaar een stukje Italiaanse geschiedenis. Het maakt ook deel uit van Barilla's geschiedenis: een geschiedenis van echte mensen, gedeelde maaltijden en het geloof dat pasta ons samen kan brengen, waar we ook zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.barilla.com/global/campaign/tastes-like-family

