Aker BP aproveita o Cognite Atlas AI™ para ser pioneira em um futuro com prioridade em IA na exploração e produção

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--A Aker BP, uma das maiores empresas petrolíferas independentes da Europa, e a Cognite, líder global em IA industrial, aprofundam sua parceria estratégica por meio da adoção ampliada do Cognite Atlas AI™, aproveitando o poder dos agentes de IA para melhorar a eficiência, reduzir custos e elevar a produtividade. Essa colaboração aprimorada coloca a Aker BP na vanguarda do aproveitamento da IA agêntica para gerar valor significativo e transformar suas operações.

A “estratégia AI-first” da Aker BP foi desenvolvida para ajudar a conduzir o setor de energia a um futuro orientado por dados, integrando perfeitamente aplicações de IA em ambientes industriais e objetivos de negócios para inovar e entregar resultados em toda a empresa. Isso inclui automatizar processos complexos e permitir que os engenheiros acessem facilmente o conhecimento industrial.

“Nossa colaboração com a Cognite no Atlas AI representa um avanço significativo em nossa jornada de transformação digital”, disse Paula Doyle, diretora Digital da Aker BP. “Essa parceria reforça nosso compromisso com uma abordagem contínua de priorização da IA e orientação por dados junto à Cognite, adotando a IA agêntica para impulsionar ainda mais a eficiência, aprimorar a tomada de decisões e otimizar nossas operações em todas as áreas.”

O Cognite Atlas AI oferece agentes pré-configurados e uma bancada de trabalho low-code para a criação de agentes de IA industriais, acelerando a jornada rumo a operações autônomas. Integrado à robusta base de dados fornecida pelo Cognite Data Fusion®, essa colaboração apoia diversas áreas estratégicas da Aker BP, nas quais a IA está sendo aplicada para impulsionar avanços operacionais significativos e gerar valor.

Essa parceria com foco em IA inclui a otimização de fluxos de trabalho críticos por meio da automação do processamento de documentos, promovendo maior eficiência na cadeia de suprimentos e na gestão proativa de barreiras. Entre as iniciativas está o registro automático de equipamentos, com potencial para reduzir consideravelmente o número de horas de engenharia na Aker BP. Também está em andamento a construção de uma base de dados preparada para IA, voltada à manutenção preditiva, além da aplicação de IA para otimizar a química de produção e o desempenho geral das operações.

A colaboração mais recente envolve a criação de agentes de IA para análise de causa raiz (RCA). Esses agentes identificam informações relevantes, constroem mapas de causa e sugerem etapas para a RCA, reduzindo em mais de 70% o tempo necessário para que os engenheiros realizem essa análise.

“Testamos outras soluções de IA, mas elas não foram suficientes”, disse Tor Arne Amdal, engenheiro sênior de Confiabilidade da AkerBP. “O que precisávamos era de inteligência contextualizada. Em nosso trabalho industrial, não basta apenas ter dados; você precisa dos dados certos, no contexto certo, na hora certa. Essa combinação fornece respostas precisas e confiáveis ​​que nos ajudam a tomar decisões mais rápidas. Após testar várias soluções, escolhemos a Cognite porque ela poderia atender às nossas necessidades específicas de fluxos de trabalho de RCA com suporte de IA.”

“O legado da Aker BP não se resume apenas a ser líder digital; trata-se de ser pioneira no futuro”, afirmou François Laborie, vice-presidente executivo de Projetos Estratégicos da Cognite. “Esta parceria é uma prova poderosa do compromisso inabalável da empresa com uma estratégia que prioriza a IA. Ao combinar a profunda experiência da Aker BP no setor com a Atlas AI da Cognite, estamos fazendo mais do que apenas resolver os desafios atuais: estamos equipando a empresa com a competência interna necessária para expandir a IA em todos os seus negócios, capacitando fundamentalmente sua força de trabalho para o futuro.”

Sobre a Aker BP

Aker BP é uma empresa que atua na exploração, desenvolvimento de campos e produção de petróleo e gás na plataforma continental norueguesa. A empresa opera os centros de campo de Valhall, Ula, Edvard Grieg/Ivar Aasen, Alvheim e Skarv, e é parceira no campo de Johan Sverdrup. Medida em produção, a Aker BP é uma das maiores empresas petrolíferas independentes da Europa.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a GenAI funcionar para a indústria. Empresas líderes em energia, manufatura e energia e energias renováveis ​​escolhem a Cognite para fornecer dados seguros, confiáveis ​​e em tempo real, transformando suas operações com muitos ativos em mais segurança, sustentabilidade e lucratividade. A Cognite oferece uma plataforma amigável, segura e escalável que facilita para todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, o acesso e a compreensão de dados industriais complexos, a colaboração em tempo real e a construção de um futuro melhor. Visite-nos em www.cognite.com, e siga-nos no LinkedIn e X.

Sobre o Cognite Atlas AI™

O Cognite Atlas AI™ libera todo o potencial dos dados industriais, capacitando as equipes a tomar decisões mais rápidas e confiáveis e acelerar a eficiência operacional e a inovação em escala. O Cognite Atlas AI inclui uma biblioteca crescente de agentes pré-configurados, um construtor de agentes de baixo código, ferramentas industriais específicas e uma seleção curada de LLMs com benchmarking. Ele também utiliza os dados de OT, TI e engenharia em tempo real no Cognite Data Fusion® garantindo que os agentes forneçam resultados precisos, rastreáveis e confiáveis para fluxos de trabalho industriais.

Para saber mais sobre como habilitar agentes para a indústria, consulte o Guia Definitivo do Cognite Atlas AI para Agentes Industriais e visite https://www.cognite.com/en/product/atlas.

