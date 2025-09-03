Infobip y Virgin Atlantic aumentan las tasas de facturación en línea en Londres Heathrow con los mensajes de WhatsApp

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--La plataforma de comunicación internacional Infobip se ha asociado con Virgin Atlantic para aumentar significativamente las tasas de facturación en línea de los pasajeros que salen del aeropuerto Heathrow de Londres mediante una innovadora solución de mensajería de WhatsApp. Con tecnología de Moments, la plataforma de interacción con los clientes de Infobip, este proceso de facturación más rápido y cómodo mejora la experiencia de los pasajeros y aumenta la eficiencia operativa.

Para animar a los pasajeros a facturar antes de llegar al aeropuerto, estos reciben un mensaje de WhatsApp con un enlace directo a la aplicación o el sitio web de la aerolínea. Para aquellos que no están disponibles a través de WhatsApp, el sistema pasa automáticamente a SMS, lo que garantiza la máxima cobertura.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.