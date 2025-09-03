-

IQM Quantum Computers raccoglie oltre 300 milioni di dollari in un finanziamento di serie B condotto dall'investitore statunitense Ten Eleven Ventures con il robusto sostegno di Tesi

  • Si tratta della più grande raccolta di fondi di serie B in ambito quantistico, sia in Europa che al di fuori degli Stati Uniti1
  • Il finanziamento accelererà la traiettoria di crescita di IQM negli Stati Uniti e in altri mercati globali mentre il calcolo quantistico avanza in una produzione più ampia.
  • Farà inoltre avanzare la tabella di marcia dello sviluppo di IQM verso la correzione degli errori.

Jan Goetz, Co-CEO and Co-founder of IQM, emphasised the importance of the announcement by highlighting how the funding will accelerate its expansion in the U.S. and other global markets, as well as its development roadmap towards quantum error correction.

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un fornitore leader mondiale di computer quantistici superconduttori full-stack, oggi ha annunciato la raccolta di 320 milioni di dollari (275 milioni di euro) in capitale di rischio, portando a 600 milioni di dollari il finanziamento totale raccolto ad oggi.

