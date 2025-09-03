IQM Quantum Computers raccoglie oltre 300 milioni di dollari in un finanziamento di serie B condotto dall'investitore statunitense Ten Eleven Ventures con il robusto sostegno di Tesi

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un fornitore leader mondiale di computer quantistici superconduttori full-stack, oggi ha annunciato la raccolta di 320 milioni di dollari (275 milioni di euro) in capitale di rischio, portando a 600 milioni di dollari il finanziamento totale raccolto ad oggi.

