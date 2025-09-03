IQM Quantum Computers raccoglie oltre 300 milioni di dollari in un finanziamento di serie B condotto dall'investitore statunitense Ten Eleven Ventures con il robusto sostegno di Tesi
IQM Quantum Computers raccoglie oltre 300 milioni di dollari in un finanziamento di serie B condotto dall'investitore statunitense Ten Eleven Ventures con il robusto sostegno di Tesi
- Si tratta della più grande raccolta di fondi di serie B in ambito quantistico, sia in Europa che al di fuori degli Stati Uniti1
- Il finanziamento accelererà la traiettoria di crescita di IQM negli Stati Uniti e in altri mercati globali mentre il calcolo quantistico avanza in una produzione più ampia.
- Farà inoltre avanzare la tabella di marcia dello sviluppo di IQM verso la correzione degli errori.
ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un fornitore leader mondiale di computer quantistici superconduttori full-stack, oggi ha annunciato la raccolta di 320 milioni di dollari (275 milioni di euro) in capitale di rischio, portando a 600 milioni di dollari il finanziamento totale raccolto ad oggi.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media:
E-mail: press@meetiqm.com
Cellulare: +358504790845
www.meetiqm.com