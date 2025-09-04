-

Lenovo debutta nel mondo del karting e diventa Title Sponsor del Lenovo Kalì Kart Team

  • Lenovo e il Gruppo CRG, proprietario del brand Kalì Kart, hanno firmato un accordo pluriennale di collaborazione tecnologica mirato a migliorare sia produzione, sia le performance su pista dei kart.
  • La tecnologia, le soluzioni e i servizi di Lenovo, ottimizzati dall'AI, saranno implementati a livello dell'intera organizzazione, dalla dirigenza fino ai tecnici e ai piloti, a supporto di tutte le funzioni principali, sia in pista che presso la sede dell'azienda.
  • Sarà inoltre creata la Lenovo Kart Academy per promuovere lo sviluppo di una nuova generazione di talenti degli sport motoristici.
original

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Lenovo e il Gruppo CRG oggi hanno annunciato una collaborazione pluriennale con cui il colosso tecnologico mondiale diventa Technology Partner del Gruppo, espandendone le capacità tecniche grazie alla telemetria e all'analisi dei dati di livello avanzato, parallelamente all'ottimizzazione della produzione dei kart presso la sede dell'azienda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Chiara Degradi, cdegradi@lenovo.com

Industry:

Lenovo

SEHK:992
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Chiara Degradi, cdegradi@lenovo.com

More News From Lenovo

Riassunto: La Esports World Cup Foundation e Lenovo™ collaborano per potenziare la prossima generazione di campioni di esport

RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--La Esports World Cup Foundation (EWCF) e Lenovo oggi annunciano una collaborazione per rendere Legion, il marchio di dispositivi per videogiochi di Lenovo, Partner ufficiale di PC e Gaming della Esports World Cup 2025 (EWC). Lenovo Legion è uno dei migliori marchi al mondo nell'ecosistema dei videogiochi e porterà sullo scenario globale il suo impegno costante nell'innovazione e nelle prestazioni, permettendo agli atleti di EWC di competere ai loro massi...

Riassunto: Lenovo lancia una nuova generazione di monitor e PC desktop basati sull’IA progettati per massimizzare la produttività e il multitasking

MORRISVILLE, North Carolina--(BUSINESS WIRE)--Lenovo™ ha lanciato una nuova generazione di dispositivi studiati per i moderni luoghi di lavoro – una gamma completa di desktop ThinkCentre M Series Gen 6 e i monitor ThinkVision T Series Gen 40 basati sull’IA. Progettati per rispondere alle esigenze di imprese di tutte le dimensioni, la famiglia di desktop ThinkCentre combina prestazioni e affidabilità in vari fattori di forma – tower, compatto e all-in-one – mentre i monitor ThinkVision T Series...

Riassunto: Lenovo e Anaconda annunciano un accordo per accelerare lo sviluppo e la fornitura dell'AI

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C--(BUSINESS WIRE)--Oggi Lenovo™ ha annunciato una partnership strategica con Anaconda® Inc., il principale fornitore della piattaforma più utilizzata al mondo di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico (ML) e scienza dei dati, per potenziare le stazioni di lavoro di Lenovo ad alte prestazioni per la scienza dei dati. La partnership abbinerà la leadership e il portafoglio di prodotti per stazioni di lavoro ThinkStation ™ e ThinkPad ™ con i punti di forz...
Back to Newsroom