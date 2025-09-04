Lenovo debutta nel mondo del karting e diventa Title Sponsor del Lenovo Kalì Kart Team
- Lenovo e il Gruppo CRG, proprietario del brand Kalì Kart, hanno firmato un accordo pluriennale di collaborazione tecnologica mirato a migliorare sia produzione, sia le performance su pista dei kart.
- La tecnologia, le soluzioni e i servizi di Lenovo, ottimizzati dall'AI, saranno implementati a livello dell'intera organizzazione, dalla dirigenza fino ai tecnici e ai piloti, a supporto di tutte le funzioni principali, sia in pista che presso la sede dell'azienda.
- Sarà inoltre creata la Lenovo Kart Academy per promuovere lo sviluppo di una nuova generazione di talenti degli sport motoristici.
MILANO--(BUSINESS WIRE)--Lenovo e il Gruppo CRG oggi hanno annunciato una collaborazione pluriennale con cui il colosso tecnologico mondiale diventa Technology Partner del Gruppo, espandendone le capacità tecniche grazie alla telemetria e all'analisi dei dati di livello avanzato, parallelamente all'ottimizzazione della produzione dei kart presso la sede dell'azienda.
