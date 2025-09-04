Lenovo debutta nel mondo del karting e diventa Title Sponsor del Lenovo Kalì Kart Team

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Lenovo e il Gruppo CRG oggi hanno annunciato una collaborazione pluriennale con cui il colosso tecnologico mondiale diventa Technology Partner del Gruppo, espandendone le capacità tecniche grazie alla telemetria e all'analisi dei dati di livello avanzato, parallelamente all'ottimizzazione della produzione dei kart presso la sede dell'azienda.

