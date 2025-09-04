Biocytogen schließt Vereinbarung mit Merck, KGaA, Darmstadt, Deutschland, zur Weiterentwicklung von Antikörper-konjugierten Lipid-basierten Verabreichungslösungen

PEKING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315, ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger Antikörper-basierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt, und Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, haben eine Evaluierungs- und Optionsvereinbarung geschlossen, um die Entwicklung von Antikörper-konjugierten Lipid-basierten Verabreichungslösungen für Nukleinsäure-Nutzlasten, wie beispielsweise Antikörper-konjugierte Lipid-Nanopartikel (LNP), voranzutreiben.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Biocytogen proprietäre, vollständig humane Antikörper aus seiner RenMice®-Plattform zur Evaluierung im Rahmen der Antikörper-konjugierten LNP-Dienste von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, bereitstellen. Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, hat eine exklusive Option zum Erwerb der Rechte an ausgewählten Antikörper-Assets erhalten, wofür sie Gebühren und Lizenzgebühren auf den Umsatz und auf Sublizenzen zahlt.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, um das Potenzial von Antikörper-konjugierten Lipid-basierten Verabreichungssystemen zu erforschen“, sagte Dr. Yuelei Shen, Präsident und CEO von Biocytogen. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Vielseitigkeit unserer Plattformen für vollständig humane Antikörper und die breiten Anwendungsmöglichkeiten von Antikörpern über die traditionellen Therapeutika hinaus. Durch die Kombination unserer Expertise in der Antikörperforschung mit den bewährten Kompetenzen von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, im Bereich LNPs hoffen wir, die Entwicklung von Lösungen für die Verabreichung von Nukleinsäuren der nächsten Generation beschleunigen zu können.“

„Diese Zusammenarbeit wird die Position der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, als Anbieter von LNP-basierten Wirkstofftransport-Technologien stärken“, sagte Dr. Kahina Lang, Executive Director, Head of Next Gen Drug Delivery bei Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland. „Mit unserem innovativen Design von Antikörper-konjugierten LNPs werden wir die Zielspezifität weiter verbessern können. Unsere Kunden erhalten Zugang zu einem umfassenderen Portfolio verfügbarer Lieferservices.“

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger Antikörper-basierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen ist auf der Technologie der Genomeditierung gegründet und nutzt gentechnisch veränderte proprietäre RenMice®-Plattformen (RenMab™ / RenLite® / RenNano® / RenTCR mimic™) für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-Mimetika. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Untermarke RenBiologics™ gegründet, um globale Partnerschaften für eine sofort einsatzbereite Bibliothek mit über 1.000.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen über 1.000 Ziele zur weltweiten Kooperation zu erschließen. Bis zum 30. Juni 2025 wurden weltweit rund 280 Vereinbarungen über die gemeinsame Entwicklung/Auslizenzierung/Übertragung von therapeutischen Antikörpern und mehreren klinischen Wirkstoffen sowie über 50 Lizenzprojekte für RenMice® mit bestimmten Zielmolekülen abgeschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen war Vorreiter bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter seiner Submarke BioMice™ mehrere tausend gebrauchsfertige Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Genom-Editierungsdienste für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter https://biocytogen.com.

Über Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland

Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Elektronik tätig. Mehr als 62.000 Mitarbeiter arbeiten daran, das Leben von Millionen von Menschen jeden Tag positiv zu verändern, indem sie für mehr Lebensfreude und Nachhaltigkeit sorgen. Von der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln beschleunigen, über die Entdeckung einzigartiger Behandlungsmethoden für die schwierigsten Krankheiten bis hin zur Bereitstellung intelligenter Geräte – das Unternehmen ist überall präsent. Im Jahr 2024 erzielte die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, in 65 Ländern einen Umsatz von 21,2 Milliarden Euro.

Das Unternehmen besitzt weltweit die Rechte an dem Namen und der Marke „Merck“. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Geschäftsbereiche der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, als MilliporeSigma im Bereich Biowissenschaften, EMD Serono im Gesundheitswesen und EMD Electronics im Elektronikbereich tätig sind. Seit seiner Gründung im Jahr 1668 sind wissenschaftliche Forschung und verantwortungsbewusstes Unternehmertum der Schlüssel zu den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritten des Unternehmens. Bis heute ist die Gründerfamilie Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Unternehmens.

