Aker BP tire parti de Cognite Atlas AI™ pour innover et ouvrir la voie à un avenir axé sur l’IA dans l’exploration et la production

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Aker BP, l’une des plus importantes compagnies pétrolières indépendantes d’Europe, et Cognite, le leader mondial de l’IA industrielle, ont décidé de renforcer leur partenariat stratégique via l’adoption élargie de Cognite Atlas AI™, une solution qui exploite la puissance des agents IA pour améliorer l’efficacité, réduire les coûts et accroître la productivité. Cette collaboration renforcée place Aker BP à l’avant-garde de l’exploitation de l’IA agentique pour générer une valeur significative et transformer ses activités.

La « stratégie axée avant tout sur l’IA » d’Aker BP a été élaborée pour accompagner le secteur de l’énergie vers un avenir axé sur les données. Elle vise à intégrer harmonieusement les applications d’IA aux environnements industriels et aux objectifs commerciaux afin d’innover et d’obtenir des résultats à l’échelle de toute l’entreprise. Elle comprend notamment l’automatisation de processus complexes et l’accès aisé des ingénieurs à une expertise industrielle.

« Notre collaboration avec Cognite sur Atlas AI marque une étape importante dans notre processus de transformation numérique », a déclaré Paula Doyle, directrice du numérique chez Aker BP. « Ce partenariat souligne notre engagement envers une approche continue axée sur l’IA et sur les données avec Cognite, en adoptant l’IA agentique pour accroître l’efficacité, améliorer la prise de décision et optimiser nos opérations à tous les niveaux. »

Cognite Atlas AI propose des agents préconfigurés et un environnement low-code pour créer des agents IA industriels, accélérant ainsi la transition vers des opérations autonomes. Intégrée à la base de données robuste fournie par Cognite Data Fusion®, cette collaboration soutient les différents domaines stratégiques d’Aker BP dans lesquels l’IA est utilisée pour générer des avancées opérationnelles significatives et créer de la valeur.

Ce partenariat, axé avant tout sur l’IA, vise à rationaliser les flux de travail critiques en automatisant le traitement des documents afin d’accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et de permettre une gestion proactive des obstacles. Il comprend des initiatives telles que l’enregistrement automatique des équipements, qui pourrait réduire de manière significative le nombre d’heures d’ingénierie nécessaires à Aker BP. La construction d’une base de données prête pour l’IA afin de mettre en place la maintenance prédictive, ainsi que l’utilisation de l’IA pour optimiser la chimie de production et les performances générales, sont également en cours.

La collaboration la plus récente porte sur la création d’agents IA pour l’analyse des causes profondes (ACP). Ces agents identifient les informations pertinentes, créent des cartes causales et suggèrent des étapes d’ACP, permettant de réduire de plus de 70 % le temps d’analyse des ingénieurs.

« Nous avons testé d’autres solutions d’IA, mais elles se sont avérées insuffisantes », a déclaré Tor Arne Amdal, ingénieur senior en fiabilité chez Aker BP. « Ce dont nous avions besoin, c’était d’une intelligence contextualisée. Dans notre activité industrielle, disposer de données ne suffit pas ; il faut avoir les bonnes données, dans le bon contexte et au bon moment. Grâce à cette combinaison, nous pouvons obtenir des réponses précises et fiables qui nous permettent de prendre des décisions plus rapidement. Après avoir testé différentes solutions, nous avons choisi Cognite car ils répondent à nos besoins spécifiques en matière de flux de travail d’ACP basés sur l’IA. »

« Aker BP ne se contente pas d’être un leader du numérique ; l’entreprise entend également être une pionnière de l’avenir », a confié pour sa part François Laborie, vice-président exécutif des projets stratégiques chez Cognite. « Ce partenariat témoigne avec force de leur engagement indéfectible en faveur d’une stratégie axée sur l’IA. En combinant l’expertise sectorielle approfondie d’Aker BP avec la solution Atlas AI de Cognite, nous ne nous contentons pas de résoudre les défis actuels, nous leur fournissons également les compétences internes nécessaires pour étendre l’IA à l’ensemble de leurs activités, donnant ainsi à leur personnel les moyens d’affronter l’avenir. »

Découvrez par vous-même comment l’IA agentique transforme les opérations industrielles et écoutez directement Aker BP et d’autres chefs de file de l’industrie lors de la conférence Impact 2025 sur l’IA industrielle et les données de Cognite.

À propos d’Aker BP

Aker BP est une société spécialisée dans l’exploration, le développement de champs et la production de pétrole et de gaz sur le plateau continental norvégien. Elle exploite les champs Valhall, Ula, Edvard Grieg/Ivar Aasen, Alvheim et Skarv, et est partenaire du champ Johan Sverdrup. En termes de production, Aker BP est l’une des plus grandes compagnies pétrolières indépendantes d’Europe.

À propos de Cognite

Cognite met l’IA générative au service de l’industrie. Les entreprises leaders dans les domaines de l’énergie, de la production, de l’électricité et des énergies renouvelables choisissent Cognite pour fournir des données sécurisées, fiables et en temps réel afin de convertir leurs opérations lourdes en actifs, et de les rendre plus sûres, plus durables et rentables. Cognite offre une plateforme conviviale, sécurisée et évolutive qui permet à tous les décideurs, sur le terrain ou dans les centres opérationnels à distance, d’accéder à des données industrielles complexes et de les comprendre, de collaborer en temps réel et de bâtir un avenir meilleur. Retrouvez-nous sur www.cognite.com, et suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos de Cognite Atlas AI™

Cognite Atlas AI™ exploite le plein potentiel des données industrielles, permettant aux équipes de prendre des décisions plus rapides et plus sûres, et d’accélérer l’efficacité opérationnelle et l’innovation à grande échelle. Cognite Atlas AI comprend une bibliothèque croissante d’agents préconfigurés, un générateur d’agents low-code, des outils industriels spécialement conçus et une sélection de grands modèles de langage avec benchmarking. La solution utilise également les données OT, IT et d’ingénierie en temps réel de Cognite Data Fusion®, garantissant ainsi que les agents fournissent des résultats précis, traçables et fiables pour les flux de travail industriels.

Pour en savoir plus sur l’habilitation des agents pour l’industrie, veuillez consulter le Cognite Atlas AI Definitive Guide to Industrial Agents et visitez https://www.cognite.com/en/product/atlas.

